Mercadona se ha convertido en todo un referente en la venta de cosméticos. Los consumidores alaban la relación calidad-precio de estos productos, que no tienen nada que envidiar con los que se ofrecen en algunas perfumerías. Estos son, según los expertos, los cinco productos imprescindibles del apartado de cosmética de Mercadona.

Exfoliante mineral corporal del mar muerto

Se trata de un exfoliante hecho con sales del mar Muerte. Es uno de los más vendidos por Mercadona. Sus propiedades suavizantes, hidrantes y limpiadoras de la piel le han convertido en un imprescindible para los clientes.

Según los usuarios, desde el primer uso el exfoliante deja una piel fresca y renovada, suave y limpia de impurezas.

Este exfoliante se aplica generosamente sobre la piel limpia y húmeda. Después se frota el cuerpo, especialmente en codos, rodillas y pies. Posteriormente se enjuaga y se retira con agua limpia. Es recomendable utilizarlo uno o dos días a la semana.

Contorno para ojos y párpados "Dragon's Blood"

El contorno para ojos y párpados "Dragon's Blood" actúa para atenuar la apariencia de fatiga en las bolsas de los ojos. Es apto para todo tipo de pieles.

Se recomienda aplicar dos vece sal día. Una pequeña cantidad sobre la zona alrededor de los ojos cuando esté limpia y sin maquillaje. Se debe dar un ligero masaje y luego finalizar con toques suaves con las yemas de los dedos.

Peeling enzimático

El peeling enzimático de Mercadona es un exfoliante facial sin gránulos. Posee textura crema que se transforma en loción en contacto con el agua. Ayuda a eliminar el exceso de células muertas e impurezas. Deja la piel flexible, suave y tersa. Actúa, además, sobre las capas más profundas de la piel.

Se recomienda utilizar una vez a la semana realizando suaves masajes en círculos sobre la piel limpia y húmeda. Debe evitarse su uso en el contorno de los ojos.

Tras su uso, se debe dejar reposar durante cinco minutos.

Gel limpiador al agua

Posee una textura líquida y conteiene vitamina C. Además, este producto está recomendado para todo tipo de pieles. Es perfecto para limpiar y desmaquillar. Deja la piel fresca y nítida.

Destaca también por su aroma agradable y su textura. Se convierte en el producto ideal cuando se llevan extensiones de pestañas o se ha realizado algún tratamiento en ellas.

Mascarilla de arcilla verde

La mascarilla de arcilla verde de Mercadona es, sin duda, uno de los productos estrella de Mercadona. Según la propia empresa, vende 3.000 de estos productos al día. Se trata de un complemento de aseo personal.

Su combinación de activos, junto al zinc-PCA y la arcilla verde, equilibran el exceso de grasa en la piel del rostro y minimizan la apariencia de los puntos negros, dejando una piel mate y renovada.