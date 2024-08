6 curiosidades sobre Las Palmas de Gran Canaria que tienes que conocer en persona

Las Palmas de Gran Canaria ha sido una ciudad cosmopolita desde su fundación en 1478 como asentamiento militar conocido como “El Real de las Tres Palmas”. El barrio de Vegueta es testigo de su nacimiento y de cómo la ciudad ha sido un crisol de culturas, incluyendo una notable comunidad coreana atraída por la pesca. Esta primera ciudad de la Corona de Castilla en el Atlántico guarda secretos fascinantes que invitan a explorar sus maravillas.

La Playa de Las Canteras

Reconocida como una de las mejores playas urbanas del mundo, Las Canteras es un paraíso para disfrutar todo el año. Su barrera de roca, "La Barra", protege la costa y es ideal para el esnórquel. La playa inspiró a Agatha Christie y fue escenario de la película Moby Dick de 1956. Al final de la playa se encuentra el Auditorio Alfredo Kraus, y en Navidad se instala un enorme Belén de arena.

La playa de Las Canteras en Las Palmas de Gran Canaria / iStock / Juergen Sack

La relación con América

Durante su primer viaje a las Indias, Cristóbal Colón hizo una parada en Las Palmas de Gran Canaria para reparar La Pinta y reclutar marineros. Se alojó en la casa del gobernador, hoy la Casa de Colón, un museo que muestra sus viajes y la relación con la ciudad. La influencia americana es palpable en su arquitectura, que inspiró las ciudades del Nuevo Mundo. Caminar por Vegueta, visitar la Plaza de Santa Ana y el Mercado de Vegueta es sentir el espíritu americano.

El colorido de los riscos

Las colinas de Las Palmas de Gran Canaria se distinguen por sus casas coloridas, una tradición que comenzó en el siglo XVII con la pintura sobrante de los barcos. Este vibrante paisaje sigue alegrando la ciudad.

El hogar de Benito Pérez Galdós

La ciudad natal de Benito Pérez Galdós, famoso autor de “Episodios Nacionales” y “Fortunata y Jacinta”, está repleta de lugares que rememoran su vida. Su casa familiar en el barrio de Triana es ahora un museo. Otros lugares destacados incluyen el Convento de San Agustín y la iglesia de San Francisco.

La catedral y su efecto mágico

La catedral de Santa Ana, construida con piedra de Las Canteras, mezcla estilos arquitectónicos y tiene un sorprendente secreto. Durante el solsticio de verano, la sombra de su templete se proyecta en las Casas Consistoriales al amanecer, creando un efecto mágico lleno de leyendas.

La Catedral de Las Palmas de Gran Canaria / iStock / Juergen Sack

Los castillos defensivos

Las Palmas de Gran Canaria construyó fortificaciones entre los siglos XVI y XVII para protegerse de piratas como Van der Does y Francis Drake. Hoy, el Castillo de la Mata es el Museo de la Ciudad, y el Castillo de La Luz alberga el arte de Martín Chirino. Curiosamente, el Castillo de La Luz no pudo defender la ciudad del ataque de Van der Does en 1599, lo que permitió a los holandeses tomar la ciudad por diez días.

Explora esta ciudad llena de historia, cultura y belleza. Reserva tu viaje ahora y disfruta de una experiencia inolvidable junto a Club VIAJAR.