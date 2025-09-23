Descubre la isla de la primavera eterna

El verano se despide… pero en Hellotickets no están listos para guardar el bañador. Así que se han propuesto un reto: encontrar un lugar donde la primavera nunca termine. Misión cumplida: bienvenidos a Madeira, el archipiélago portugués que vive en spring vibes los 365 días del año.

Un clima de ensueño y naturaleza exuberante

En Madeira, las temperaturas se mantienen suaves todo el año: entre 17 °C en invierno y 25 °C en verano. ¿El resultado? Un estallido de color: los jardines tropicales de Funchal compiten con los mejores del mundo y el bosque de Laurisilva, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, envuelve a los senderistas con el aroma del eucalipto y el laurel. Orquídeas silvestres, aves multicolor y cascadas impresionantes: aquí la naturaleza es la gran protagonista.

Paisajes que quitan el aliento

En esta isla volcánica se pasa de la montaña al océano en cuestión de minutos. Los acantilados de Cabo Girão (los más altos de Europa) ofrecen vistas vertiginosas del Atlántico. Los senderos de las famosas levadas, antiguos canales de riego, serpentean entre cumbres y valles, desde el Pico Ruivo hasta el Pico do Arieiro, para rutas de senderismo inolvidables.

Funchal, una capital llena de vida

Entre aventuras en la naturaleza, la vibrante Funchal invita a pasear por su mercado lleno de frutas exóticas, calles empedradas con puertas pintadas y rooftops donde disfrutar de un cóctel al atardecer.

En la mesa: pez espada negro, brochetas de espetada, frutas tropicales y, por supuesto, el célebre vino de Madeira, sin olvidar la poncha, la bebida típica a base de ron de caña, miel y limón.

Un océano lleno de encuentros

Las aguas que rodean el archipiélago son un auténtico santuario marino. Delfines juguetones y ballenas majestuosas se dejan ver durante todo el año, cuentan en Hellotickets. Excursión en catamarán, salida de snorkel o un tranquilo paseo en barco: cada salida promete una cita inolvidable con la vida marina.

Experiencias para todos los gustos

¿Buscas adrenalina? Prueba el parapente sobre los acantilados o el surf en las playas de arena negra. ¿Prefieres calma? Disfruta de la Festa da Flor, el festival de las flores que llena de color la primavera, o visita las casas con techos de paja de Santana para un viaje a la tradición madeirense.