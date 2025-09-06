¿Quieres visitar Egipto? Esto es lo que no te puedes perder

"Más que un destino, Egipto es un viaje al corazón de la historia. Una experiencia que te transporta miles de años atrás, donde las piedras hablan, el desierto susurra y el río Nilo sigue marcando el pulso de la vida. Tierra de templos y misterios, pero también de mercados vibrantes, gente hospitalaria y paisajes inesperados". Así lo remarca la web de viajes Logitravel, que ha elaborado un listado de los lugares imprescindibles que no puedes perderte si visitas el país de los faraones.

El Cairo, una capital caótica y fascinante

"Llegar a El Cairo es enfrentarse a un caos organizado que seduce desde el primer instante. Con más de veinte millones de habitantes, esta metrópolis vibrante es el corazón cultural, político y social de Egipto. El tráfico no se detiene, los cláxones son constantes y, sin embargo, todo parece fluir con naturalidad", explican desde la web.

Una primera parada imprescindible es el Barrio de Zamalek, una isla en medio del río Nilo donde se mezcla la vida moderna con la arquitectura colonial. Cafeterías elegantes, galerías de arte y tiendas con encanto conviven con embajadas y grandes residencias. Es el lugar ideal para descansar del bullicio, dar un paseo entre palmeras o disfrutar de una cena junto al río.

Vista de El Cairo. / Shutterstock

Desde Zamalek se puede cruzar hacia el centro histórico y adentrarse en el famoso Mercado Khan el Khalili, un auténtico laberinto de callejuelas lleno de tiendas de especias, lámparas, joyas, telas y recuerdos. Aquí el regateo es parte de la experiencia, y perderse entre aromas y colores forma parte del encanto. Entre los puestos se cuelan los cafés más antiguos de la ciudad, como el mítico El Fishawi, donde tomar un té de hibisco con vistas a la vida pasar. Disfrutando de Egipto, de un viaje al corazón de la historia.

Si Egipto es sinónimo de historia, el Museo Egipcio de El Cairo es su mayor archivo. Situado en la céntrica plaza Tahrir, este museo alberga más de 120.000 piezas, incluyendo los famosos tesoros de la tumba de Tutankamón. Desde sarcófagos ricamente decorados hasta estatuas colosales, cada sala es una cápsula del tiempo que conecta con los grandes imperios del pasado.

Aunque el nuevo Gran Museo Egipcio en Giza está a punto de abrir sus puertas, el edificio clásico de Tahrir sigue siendo un lugar mágico, con esa atmósfera de arqueología antigua, vitrinas repletas y pasillos interminables donde uno puede pasar horas sin mirar el reloj.

Más allá del bullicio de bazares y avenidas, El Cairo también ofrece momentos de calma. La Mezquita de Ibn Tulun, una de las más antiguas y mejor conservadas de la ciudad, es un refugio de silencio y espiritualidad. Construida en el siglo IX, su arquitectura austera y su gran patio con arcadas transmiten una paz difícil de encontrar en otros puntos de la ciudad.

Subir al minarete en espiral y contemplar el panorama de El Cairo desde las alturas es una experiencia inolvidable. Desde allí se divisa el contraste entre lo antiguo y lo moderno, las cúpulas del casco histórico y los altos edificios del presente.

Giza, el eterno enigma de las pirámides

Ningún viaje a Egipto estaría completo sin visitar Giza, situada a apenas 30 minutos del centro de El Cairo. Allí, en mitad del desierto, se alzan majestuosas las Pirámides de Keops, Kefrén y Micerinos, construidas hace más de 4.500 años. La precisión de su estructura, la magnitud de sus bloques y la alineación astronómica siguen despertando preguntas que aún hoy no tienen respuesta definitiva.

A los pies de las pirámides se encuentra la Gran Esfinge, con su cuerpo de león y rostro humano erosionado por el viento y el tiempo. Imponente, silenciosa, casi mística. Al contemplarla, uno entiende por qué tantos viajeros, arqueólogos y escritores han quedado atrapados por el magnetismo de este lugar.

La Gran Esfinge de Guiza puede no ser completamente una obra humana. / Musik Animal. CC BY-SA 3.0.

"Pasear entre las pirámides, montar a camello o recorrer la zona en calesa son experiencias que se graban para siempre en la memoria. Y si el día es claro, al atardecer las siluetas de piedra se tiñen de naranja mientras la ciudad moderna se vislumbra al fondo. Es un instante en el que pasado y presente se dan la mano. Y es que Egipto es un viaje al corazón de la historia", añaden desde Logitravel.

Un viaje al corazón de la historia también a bordo del Nilo

Tras sumergirse en la historia monumental de El Cairo y Giza, el viaje continúa por el sur del país, donde un crucero por el Nilo se convierte en una forma perfecta de descubrir el Egipto más antiguo y profundo. Las embarcaciones navegan entre Luxor y Asuán, ofreciendo cada día paradas en templos, pueblos y paisajes desérticos que parecen salidos de una película. En Luxor, la antigua Tebas, esperan maravillas como el Templo de Karnak, con sus columnas gigantescas, o el Valle de los Reyes, donde reposan las tumbas de faraones legendarios. En la otra orilla, el Templo de Hatshepsut se mimetiza con la montaña en un juego de líneas y sombras espectacular.

Durante la navegación se visitan también el Templo de Edfu, dedicado al dios Horus, y el de Kom Ombo, único en Egipto por estar consagrado a dos deidades. Y al llegar a Asuán, la calma del sur del país envuelve al viajero. Las vistas desde la Presa Alta, la visita a la isla Elefantina o un paseo en faluca al atardecer son recuerdos que permanecen.

Además, a lo largo del crucero, la vida a bordo tiene su propio encanto. Desde la cubierta se ven campos cultivados, niños saludando desde la orilla y rebaños pastando junto al agua. Es un Egipto rural, auténtico, donde el tiempo parece haberse detenido.

Marsa Alam, el otro Egipto del Mar Rojo

Después de tanta historia y desierto, Egipto guarda una sorpresa final: Marsa Alam, en la costa del Mar Rojo. Este pequeño paraíso, alejado del turismo masivo de Sharm el-Sheikh o Hurghada, se ha convertido en un destino ideal para descansar y bucear.

Arrecife de coral en las profundidades del Mar Rojo. / Getty Images

"Las aguas cristalinas del Mar Rojo esconden arrecifes coralinos, peces de colores, tortugas y hasta dugongos. Las playas de arena blanca invitan a pasar el día sin preocupaciones, y los resorts ofrecen todo lo necesario para desconectar tras días de templos y excursiones. Pero Marsa Alam también esconde belleza en tierra firme. El desierto cercano permite hacer rutas en 4×4, visitar aldeas beduinas o contemplar el cielo estrellado en todo su esplendor. Es otra cara de Egipto, más relajada, pero igualmente mágica", aseguran desde la web de viajes.

Egipto deja huella y nunca se olvida

Egipto tiene la capacidad de fascinar por igual a quienes aman la arqueología, la fotografía, la espiritualidad o la simple aventura. Desde el bullicioso El Cairo hasta el silencio del desierto, desde las eternas pirámides de Giza hasta los templos junto al Nilo, desde el caos de los zocos hasta la calma del Mar Rojo, el país se revela como un mosaico de contrastes.

"No se trata solo de mirar monumentos, sino de entender cómo un mismo río sigue dando vida a millones de personas. De sentir el peso del tiempo en las piedras talladas. De conversar con locales que, entre un té y una sonrisa, te hacen sentir como en casa. Egipto no se recorre, se vive. Y al final, lo más difícil no será entender sus jeroglíficos, sino marcharse de una tierra que tiene tanto que contar. Egipto, es todo un viaje al corazón de la historia que merece la pena recorrer", sentencian desde Logitravel.