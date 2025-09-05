Los mejores destinos para viajar en otoño según ChatGPT

A pesar de que estamos en plena vuelta a la rutina, también hay quién aún tiene por ahí unos días de vacaciones para disfrutar. Los viajes en otoño tienen ventajas como que hay menos gente y suelen ser más baratos. Si tienes pensado escaparte durante los próximos meses, estos son algunos de los mejores destinos según ChatGPT. La inteligencia artificial hace una clasificación particular sobre dónde viajar en otoño.

Su primera propuesta es la siguiente: "Colores de otoño y naturaleza deslumbrante". Aquí apuesta por Nueva Inglaterra, en Estados Unidos: "Es mundialmente famosa por sus paisajes de hojas encendidas, pueblos pintorescos y festivales otoñales". Pero no es la única opción de esta categoría en la que también incluye Kyoto (Japón), los Dolomitas (Italia), Wachau (Austria), el Algarve (Portugal) y Mallorca (España). Todos ellos, según ChatGPT, "paisajes alpinos teñidos de ámbar o costas doradas sin multitudes".

Templo de Kiyomizu de Kyoto. / Getty Images

Si lo que buscas durante septiembre y octubre son menos turistas y mejores precios, puedes optar por Roma, París, Londres, la Toscana y New York. Ahora bien, si prefieres una clima agradable e incluso cálido, lo mejor es Sevilla, Sicilia, Malta, Bulgaria y Oualidia (Marruecos).

Y entre las ciudades que ChatGPT recomienda por tener "encanto otoñal", combinando historia, gastronomía y naturaleza; tienes un montón entre las que escoger: Londres, París, Viena, Venecia, Seville, Lisboa, Praga, Ámsterdam, Brujas, Cracovia, Budapest, Zagreb, Nueva York, Copenhague, Washington D.C. o Tokio.

El listado no podía acabar sin que aparecieran lugares ideales para observar las auroras boreales: Tromsø (Noruega), Islandia, Fairbanks (Alaska), Abisko (Suecia) y Yellowknife (Canadá).

Auroras boreales. / ARCHIVO

Si te está costando decidir, la inteligencia artificial te lo pone un poquito más fácil: "Si buscas paisajes naturales impactantes, opta por Nueva Inglaterra o Japón. Para una escapada urbana con buen clima y menos aglomeraciones, ciudades como Sevilla, París o Londres en otoño son increíbles opciones. Si te fascina lo natural y único, contemplar la aurora boreal es una experiencia inolvidable. ¿Prefieres relajarte bajo el sol otoñal? Malta, Sicilia o Oualidia te ofrecen esa serenidad junto al mar".