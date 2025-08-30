Destinos que son más baratos para visitar ahora que se acaba el verano

Si te has dejado un dineral en estas vacaciones de verano y no quieres desembolsar tanto en tu próximo viaje, debes conocer que muchos destinos son más asequibles en función de las fechas que elijamos. Es sabido que el verano es la estación por excelencia de las vacaciones y esta temporada alta incremente el coste. Sin embargo, tras el periodo estival, es un buen momento de hacer una escapada ya que los precios se reducen considerablemente, tal y como se refleja en los siete destinos baratos recopilados por Holidayguru.

Grecia

Quienes no encontraban viajes baratos a Grecia tienen ahora una última oportunidad. Vuelos directos desde 35€ a islas como Corfú o por 45€ a Atenas, el país heleno despide a sus turistas y baja sus precios a partir de septiembre. El clima templado con máximas de 30°C en estas fechas nos permite disfrutar de playas menos concurridas y hoteles a mejor precio.

Egipto

El descenso de las temperaturas tras el verano convierte a Egipto en una opción perfecta para quienes buscan visitar las pirámides de Guiza o navegar por el Nilo sin agobios. Gracias a la popularización de los paquetes turísticos a Egipto, visitar el país está al alcance de cada vez más bolsillos. Los amantes de la cultura, eso sí, tendrán que esperar a 1 de noviembre, fecha definitiva en la que abrirá sus puertas el Gran Museo Egipcio, después de décadas de obras.

Marruecos

Siempre en la lista de los destinos más económicos, Marruecos sigue mejorando su infraestructura turística, no solo en las icónicas Marrakech o Fez, sino en zonas de playa como Esauira o Taghazout, donde empiezan a proliferar resorts Todo Incluido a muy buen precio. La bajada de las temperaturas en septiembre y octubre junto a los vuelos de compañías de bajo coste complementan unas vacaciones económicas al país.

Marrakech.jpg / Archivo

Gran Canaria

Aunque resulte raro para muchos, la temporada alta en Canarias comienza cuando las temperaturas comienzan a bajar, momento en el que viajeros de países emisores como Alemania o Reino Unido buscan sol y playa. Antes de que llegue esa fecha, los españoles podemos aprovechar los precios muy bajos de los hoteles en la isla, así como las extraordinarias conexiones de su aeropuerto con todo el resto del país.

China

Salvo sorpresas, los españoles podemos seguir viajando a China sin pagar por un visado hasta final de año. Un pequeño ahorro en un país cada vez más atractivo y con vuelos directos por menos de 500€ ida y vuelta a muchas ciudades desde Madrid o Barcelona. El cambio favorable a la moneda local hace que sea una opción en el mapa para cada vez más viajeros.

Unos turistas se hacen un 'selfie' frente al Templo del Cielo de Pekín, el pasado 15 de junio. / ANDY WONG / AP

Brujas

Por menos de 20€ los españoles pueden volar a Bélgica y visitar su ciudad medieval más famosa. Y es que Brujas sube sus precios más adelante, con la llegada de los mágicos mercadillos a partir de finales de noviembre. Hasta entonces se puede disfrutar de una escapada otoñal, pasear por sus canales y disfrutar de su encanto romántico a precios muy competitivos.

Malta

El archipiélago mediterráneo es una alternativa ideal para quienes buscan sol, mar e historia (sin los precios elevados de otros destinos europeos). Septiembre es el mejor mes para disfrutar de sus aguas cristalinas y de su patrimonio único sin las masificaciones de julio y agosto y con hoteles por 30€ la noche. Los coches de alquiler también son más baratos en esta época.