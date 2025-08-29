¿Algo no ha ido bien en tus vacaciones? Puedes reclamar siguiendo estos pasos

Aunque cada vez más personas apuestan por irse de vacaciones en septiembre, cuando hay menos gente y es más barato, todavía hay más gente que se marcha en julio o agosto. Es decir que, en muchos casos, las vacaciones ya se han terminado y puede que algo no haya salido del todo bien. Si te ha pasado algo, puedes reclamar. De hecho, debes hacerlo.

Desde el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 dan una serie de recomendaciones acerca de lo que tienes que hacer, además de sobre tus derechos como pasajero aéreo, como pasajero de tren o si tienes problemas con tu alojamiento en vacaciones.

Guarda todos los comprobantes.

Revisa bien el contrato o condiciones del servicio fallido.

Fotografía cualquier incidencia.

Conserva tickets, recibos o facturas (incluidos gastos adicionales).

Reclama primero a la compañía o persona que te presta el servicio.

Si no resuelven satisfactoriamente → acude a autoridades o asociaciones de consumo.

Derechos del pasajero aéreo

También desde Consumo explican que, si tu vuelo se retrasa, cancela, te deniegan el embarque o pierden/dañan tu equipaje, tienes derecho a:

Información y atención durante la espera del vuelo.

Reembolso del billete y/o compensación según los casos.

¿Cómo reclamar? Primero ante la compañía aérea que opera el vuelo. Si no te satisface la respuesta, recurre a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea.

Derechos del pasajero de tren

Si tu tren se retrasa más de 1 hora, pierdes el enlace o te cancelan el viaje, tienes derecho a:

Información y atención durante la espera.

Reembolso o transporte alternativo hasta tu destino.

Asistencia y/o indemnizaciones en algunos casos.

¿Cómo reclamar? Primero ante la compañía que opera el tren. Si no te satisface la respuesta, Junta Arbitral de Transportes de tu lugar de residencia.

Derechos en alojamientos

Tienes derecho a que se cumplan las características contratadas.