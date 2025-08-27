Alicante y Málaga, en el Top10 global de ciudades tendencia para este verano
Son datos del portal de reservas online Booking
Viajar sigue siendo una prioridad para muchas personas y, durante el verano, el entusiasmo por explorar continúa. Según los datos de Booking.com, la plataforma digital de reserva de alojamientos y viajes, estos meses de vacaciones han estado y están marcados por grandes planes. Desde playas bañadas por el sol hasta capitales llenas de historia y vida, los destinos en tendencia este verano ofrecen experiencias para todo tipo de viajero, con el bullicio cosmopolita de París, Londres y Tokio, la esencia mediterránea de Málaga y Alicante y el ambiente vibrante de Bangkok y Dubái.
Según Booking, los diez destinos globales en tendencia para este 2025 son los siguientes:
- París, Francia
- Londres, Reino Unido
- Tokio, Japón
- Dubái, Emiratos Árabes Unidos
- Bangkok, Tailandia
- Alicante, España
- Niza, Francia
- Málaga, Spain
- Lisboa, Portugal
- Roma, Italia
Viajes en familia
Con un 58% de padres españoles que consideran los viajes una prioridad anual, las vacaciones en familia han cobrado un protagonismo especial. "Lejos de conformarse con sol y descanso, el 91% de las familias buscan experiencias que enriquezcan a sus hijos, exponiéndolos a nuevas culturas y formas de vida", han asegurado desde Booking.
Entre las familias, el top 5 de destinos en tendencia son los siguientes:
- París, Francia
- Dubái, Emiratos Árabes Unidos
- Roma, Italia
- Málaga, España
- Alicante, España
Viajes en grupo
Los viajes en grupo están cobrando fuerza, con uno de cada cinco viajeros españoles planeando escapadas con amigos. La Generación Z encabeza esta tendencia, ya que el 46% prefiere compartir sus vacaciones en grupo. Este perfil de viajero joven busca experiencias que combinen la conexión social con el contacto con la naturaleza, y un 28% da prioridad a actividades como la observación de estrellas o las aventuras al aire libre. Esta preferencia refleja una tendencia más amplia, en la que el 44% de los viajeros a nivel global muestra interés por descubrir paisajes naturales como lagos, montañas y parques nacionales.
Destinos en tendencia para viajes en grupo:
- Málaga, España
- París, Francia
- Londres, Reino Unido
- Albufeira, Portugal
- Valencia, España
Viajes en pareja
En 2025, las parejas valoran cada vez más las experiencias compartidas frente a los regalos materiales. Una amplia mayoría, independientemente de la generación (el 66% de los millennials, el 79% de la Generación Z y el 52% de los baby boomers) prefiere regalarse un viaje antes que un objeto físico. En este caso, los destinos en tendencia son los siguientes:
- París, Francia
- Londres, Reino Unido
- Palma de Mallorca, España
- Roma, Italia
- Nueva York, Estados Unidos
