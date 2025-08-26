Los 10 países más baratos para tus vacaciones

Cuando alguien cuenta que va a hacer un viaje, principalmente, cuando es de mucho tiempo a o algún lugar alejado y exótico, hay un comentario recurrente: “¡Cómo se nota que hay pasta!”. Entonces hay que explicar que no vas a gastar demasiado, que gastarías más yéndote a cualquier todo incluido repleto de gente en España o que hay países muy baratos.

En Skyscanner piensan lo mismo, porque han elaborado un listado con los países más baratos para irte de vacaciones. Ahí va el Top Ten:

Camboya

En Camboya podrás encontrar alojamiento con aire acondicionado a partir de 10 euros la noche. Algunos de los platos más emblemáticos de la cocina camboyana te costarán en torno a los 4 euros.

Malasia

Si te apasiona probar platos nuevos contemplando el mar, pero tu presupuesto es ajustado, tu destino es Malasia. Acércate a George Town, colorida ciudad de la isla de Penang y Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, y prueba la comida callejera con especialidades indias, chinas y malayas.

Malasia / VIAJAR

Paraguay

Con su capital, Asunción, considerada la ciudad más barata del mundo, este país escala posiciones en la lista de lugares baratos para viajar. Excelente vino importado de Chile por menos de 10 euros la botella, el hotel más caro de la ciudad con habitaciones por menos de 200 euros y deliciosas empanadas de carne por unos cuantos céntimos convierten a este país de América Latina en un destino ineludible.

Bolivia

Bolivia es uno de los sitios más baratos para viajar y más teniendo en cuenta que puedes sobrevivir, moverte y conocer el país por menos de 20 euros al día. No dejes de recorrer el sobrecogedor desierto de sal de Uyuni. Un tour privado de 3 días por la zona te puede costar alrededor de 200 euros con comida y alojamiento incluidos.

Perú

Perú, según los expertos de Skyscanner, es otro de los países más baratos para viajar, sobre todo, si te mueves por la zona norte. Aunque el sur tampoco resulta nada caro. Su recomendación es que no te pierdas atracciones de la talla del Machu Picchu, el Lago Titicaca, Arequipa o Copacabana. Viajar por el país también resulta económico. Lo puedes hacer en bus o en avión.

Tailandia

Tailandia es uno de los lugares baratos para viajar y siempre encontrarás algo que se ajuste a tu presupuesto. Calcula que necesitarás al menos 20€ al día. Disfruta de un plato típico por un euro en los muchos puestos de comida ambulante que salpican Bangkok.

Bangkok, la capital de Tailandia / Freepik

Rumanía

Es un país muy barato, con gente agradable y paisajes que te dejarán sin aliento. Además, en Rumanía podrás encontrar alojamiento por unos 15 euros la noche y menús del día desde 6 euros.

Sri Lanka

En Sri Lanka no te saldrá tan barato comer como en Tailandia, pero por menos de 30 euros al día vivirás de lujo.

Armenia

Armenia es uno de los países más baratos para viajar. De hecho, es uno de esos destinos baratos en los que podrás disfrutar de unas vacaciones largas por muy poco dinero. Una muestra de ello es que el alquiler de un piso en la capital Ereván puede costar unos 200 euros al mes. Y si te vas al campo, el precio desciende a unos 50 euros al mes.

Portugal

Portugal es un país bendecido con paradisíacas playas, impresionante costa, ciudades arquitectónicamente imponentes y un clima increíble. Si, además, a esto le añades buena comida y mejor vino a precios bajos, entonces se convierte en uno de los sitios baratos para viajar. Podrás encontrar hostales cerca de Lisboa por unos 20 euros la habitación.