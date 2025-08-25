5 escapadas de fin de semana por España

No hace falta irse muy lejos para disfrutar de espectaculares paisajes, playas paradisiacas o delicias gastronómicas que alegren tu paladar. Mar, montaña, pueblos rurales con encanto… En nuestro país tenemos maravillosos rincones que visitar sin necesidad de complicarnos y sin requerir muchos días de vacaciones. Por ello, en Skyscanner han decidido ayudarte y seleccionar las mejores escapadas de fin de semana por España.

Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, Jaén

Empezamos nuestro recorrido sobre dónde pasar un fin de semana inolvidable en Jaén. En esta provincia se ubica uno de los parques naturales más bonitos de Andalucía, el Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. El mayor espacio protegido de España te brindará un fin de semana de conexión con la naturaleza. Debido a diferencias de altitud de sus picos, entre 460 y 2.100 metros sobre el nivel del mar, podrás disfrutar de una vegetación muy diferente.

Sierra de Cazorla / TURISMO SOSTENIBLE CAZORLA

La Rioja Alavesa, Álava, disfruta del vino en esta escapada de fin de semana por España

Contemplar viñedos más allá del horizonte mientras brindas con una copa de vino, disfrutar de una tarde de spa y salir a pasear por las calles con historia de pueblos con encanto… ¿Te suena bien para una escapada de fin de semana por España? Pues solo tienes que coger tu coche o buscar uno con nuestro buscador de coches de alquiler y conducir hasta este precioso rincón del norte de nuestro país.

Viñedos en Laguardia, Rioja Alavesa, con la Sierra de Cantabria al fondo / EUROPA PRESS

El Cabo de Gata, Almería, disfruta del mar en este viaje de fin de semana

¿Buscando dónde pasar un fin de semana inolvidable por España que incluya mar y pueblos con encanto? No hace falta que investigues más, en Skyscanner afirman que el Cabo de Gata es tu lugar. Este rincón almeriense esconde algunos de los lugares más bonitos de Andalucía. Entre ellos destacamos playas tan espectaculares como Mónsul, la de Los Genoveses, la de Los Muertos o El Playazo. Su agua cristalina te lo pondrá fácil en el caso de que te quieras refrescar. Si eres un enamorado del mundo submarino, saca del armario la máscara y el tubo y disfruta de un rato de esnórquel. Sitios como la Cala del Corralete son espectaculares.

El Bajo Ampurdán, Girona, pueblos medievales y Mediterráneo

A tan solo dos horas de Barcelona en coche, esta zona de Girona se convertirá una de tus escapadas de fin de semana por España favoritas. La puedes visitar en pleno verano para exprimir al máximo los días de calor en sus playas. En otros momentos del año menos cálidos, el Ampurdán (en catalán, l’Empordà) encierra secretos que, quizás, desconocías.

El edificio modernista de la Farinera Sant Lluís (Girona). / Cedida

Albarracín, Teruel, una de las mejores escapadas de fin de semana por España

En España tenemos pueblos increíbles y no es difícil que Albarracín se posicione como uno de los favoritos de la mayoría de los viajeros. Esta joya turolense es tan perfecta que parece el escenario de una película. Abrazada por una muralla del siglo XIV, se sitúa en las faldas de una montaña. Sus casas de yeso rojo, producido con la arenisca de los Pinares de Rodeno, parecen aguantar como por arte de magia ante una posible caída hacia el vertiginoso tajo.