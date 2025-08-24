¿Vuelo cancelado o retrasado? Esto debes hacer

Estás a punto de volver a casa, o bien empezando tus vacaciones, y te llevas un buen disgusto: tu vuelo se ha cancelado o retrasado. Si estás en España o en el extranjero y buscas cómo llegar a casa o acaban de estropearte el inicio de tu viaje, el comparador de vuelos Skyscanner te da una serie consejos para conseguirlo de la manera más rápida y segura.

Archivo - Un avión de Iberia despegando. / Iberia - Archivo

¿Cuándo tengo derecho a una indemnización?

Si te han informado con muy poca antelación de la cancelación de tu vuelo, las líneas aéreas normalmente compensan a los pasajeros por las molestias. Dependiendo de la compañía con las que vueles, "deberías esperar un reembolso completo o un billete alternativo con otra aerolínea que se encargue de llevarte hasta tu destino", detallan desde Skyscanner.

Si viajabas desde o hasta cualquier aeropuerto de la Unión Europea y te encuentras con un vuelo retrasado durante tres horas o más, estás legalmente autorizado a recibir la misma compensación que si se tratase de un vuelo cancelado. Esta norma también se aplica si vuelas en una compañía cuya sede se ubica en la Unión Europea, como, por ejemplo, Ryanair o British Airways.

Las únicas circunstancias en las que una compañía aérea no tiene obligación legal de proporcionar ningún tipo de compensación es si la cancelación de un vuelo se ha producido debido a razones como una erupción volcánica, condiciones climáticas extremas o huelgas.

Si tu vuelo está retrasado pero te han facilitado un nuevo billete y el tiempo de espera es superior a dos horas para corta distancia, o cuatro para uno de larga distancia, tu compañía aérea está obligada a facilitarte vales para comida y bebida canjeables en los bares o restaurantes del aeropuerto. Si el motivo de tu vuelo retrasado no tiene nada que ver con tu compañía aérea, existen seguros de viajes que pueden compensarte por él. Muchos seguros de viajes incluyen indemnizaciones para vuelos cancelados, retrasados o perdidos en función de la empresa con la que hayas contratado dicho seguro.

¿Cómo reclamo la indemnización por un vuelo cancelado o retrasado?

Si te encuentras con una situación de vuelo cancelado o retrasado que implica este tipo de demanda a una compañía aérea, puedes encontrar ayuda en alguna de las plataformas como Reclamador o Flight Right, que pueden llevar a cabo este tipo de trámites en tu nombre y sin que tengas que preocuparte de nada. Alternativamente, puedes encontrar los modelos de demanda judicial para reclamar retrasos o cancelaciones a través de AESA, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea.

Archivo - Imagen de archivo de pasajeros en un aeropuerto. / A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

¿Qué hacer si pierdes tu vuelo de conexión por culpa de un vuelo cancelado o retrasado?

Por desgracia, si reservas dos vuelos en diferentes compañías y pierdes la conexión debido a la cancelación o retraso del primero, el segundo no será reembolsado. Por esta razón, desde Skyscanner aconsejan siempre que sea posible reservar ambos vuelos con la misma compañía, aunque resulte un poco más caro.

Varios días de espera

La comida y el alojamiento solo son abonados por la compañía aérea si vuelas en aerolíneas con sede en la Unión Europea, o el vuelo parte de un aeropuerto de la Unión Europea. Aunque las compañías aéreas no pertenecientes a la UE también están obligadas a acomodarte en un vuelo alternativo, por ley no tienen que facilitarte comida y bebida. Los gastos ocasionados por este inconveniente pueden ser reclamados a tu seguro de viaje. El alojamiento, por su parte, se facilita dependiendo de dónde te encuentres, durante cuánto tiempo y si no tienes amigos o familiares en la zona que puedan hacerse cargo de ti.

Conoce tus derechos

Sobre-venta (el famoso overbooking). Siempre que no te hayan informado con al menos 2 semanas de antelación o haya una causa de fuerza mayor (catástrofe natural, alerta de seguridad, etc.), la compañía está obligada a indemnizarte con entre 250 y 600 euros, más los gastos de manutención generados. "¡Guarda todos los tíquets y comprobantes! Es muy probable que la aerolínea intente pactar contigo. En ocasiones ofrecen una cantidad de dinero, vuelos alternativos… Tú eliges lo que más te conviene", señalan desde Skyscanner.

Siempre que no te hayan informado con al menos 2 semanas de antelación o haya una causa de fuerza mayor (catástrofe natural, alerta de seguridad, etc.), la compañía está obligada a indemnizarte con entre 250 y 600 euros, más los gastos de manutención generados. "¡Guarda todos los tíquets y comprobantes! Es muy probable que la aerolínea intente pactar contigo. En ocasiones ofrecen una cantidad de dinero, vuelos alternativos… Tú eliges lo que más te conviene", señalan desde Skyscanner. Retraso. Si la demora se prolonga más de 3 horas, tienes derecho a indemnización, y esta va desde los 250 euros para vuelos entre 0 y 1.500 kilómetros de distancia, 400 euros entre 1.500 y 3.000 kilómetros y 600 euros cuando la distancia sea mayor de 3.500 kilómetros. Además, la línea aérea está obligada a suministrarte asistencia, alimentación, alojamiento (en función del retraso) y un transporte alternativo para llevarte a destino.

Si la demora se prolonga más de 3 horas, tienes derecho a indemnización, y esta va desde los 250 euros para vuelos entre 0 y 1.500 kilómetros de distancia, 400 euros entre 1.500 y 3.000 kilómetros y 600 euros cuando la distancia sea mayor de 3.500 kilómetros. Además, la línea aérea está obligada a suministrarte asistencia, alimentación, alojamiento (en función del retraso) y un transporte alternativo para llevarte a destino. Cancelación. Si llegas al aeropuerto y no has sido avisado con al menos 14 días de antelación de que tu vuelo no sale, ¡reclama! Incluso si te han avisado por correo electrónico (indistintamente de la fecha de envío) y no lo has abierto antes de los 14 días del plazo, tienes derecho a las mismas compensaciones que en el caso de los retrasos.

Si llegas al aeropuerto y no has sido avisado con al menos 14 días de antelación de que tu vuelo no sale, ¡reclama! Incluso si te han avisado por correo electrónico (indistintamente de la fecha de envío) y no lo has abierto antes de los 14 días del plazo, tienes derecho a las mismas compensaciones que en el caso de los retrasos. Pérdida de un vuelo de conexión por retrasos. En este caso, tus derechos como pasajero varían dependiendo de si todos los vuelos que componen el viaje forman parte de un mismo billete (mismo contrato) o, si por el contrario, las reservas las has hecho por separado. Si pertenecen todos al mismo contrato, tendrás derecho a un nuevo vuelo que te lleve al destino o un reembolso de la parte proporcional correspondiente. Ahora bien, si has creado tus propias conexiones, realizando reservas separadas (hay por tanto diferentes contratos de transporte), ninguna compañía está obligada a hacerse cargo de posibles pérdidas de vuelos ocasionadas por retrasos anteriores.

Archivo - Paneles de facturación de la Terminal T4 del Aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas. / Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

Responsabilidad de las agencias de viaje

Al contrario de lo que se pueda pensar, las agencias de viaje tanto tradicionales como las que operan por Internet, legalmente no son consideradas responsables de los posibles incumplimientos de servicio por parte de la compañía aérea. "Hay varias sentencias judiciales acerca del tema que establecen que las agencias son mediadoras mercantiles que ponen en contacto a dos partes para que contraten entre sí, pero sin ser parte del contrato de transporte. Según esas mismas sentencias, las agencias son puros mediadores obligados a proporcionar información y gestionar la adquisición del billete como interlocutores entre el pasajero y el transportista", explican desde el comparador de vuelos.

Diferente es la opción en la que la agencia organiza un viaje combinado con varios servicios, en cuyo caso el artículo 162 de la ley General para la Defensa de los Derechos de Consumidores y Usuarios, coloca al organizador y al agente de viajes en el mismo plano de responsabilidad. Por tanto, cerciórate bien sobre el grado de implicación y responsabilidad del agente en el contrato, con vista a posibles reclamaciones.

Cómo asegurar tu viaje

Seguros de viaje

Desde Skyscanner aconsejan contratar un buen seguro de viaje. Aunque supone un desembolso en principio, permite viajar con mayor tranquilidad. En el caso de vuelo cancelado o retrasado y sin perjuicio de todo lo legalmente estipulado, garantiza indemnizaciones y cobertura para un gran número de supuestos en los que nuestro vuelo se demore o, simplemente, se cancele (pérdida por conexión de vuelos, overbooking, etc.). La cantidad máxima a indemnizar por cualquiera de estas circunstancias puede llegar a 3.000 euros por persona. Además, algunas aseguradoras añaden extras tales como: indemnización por vacaciones no disfrutadas, gastos adicionales por alojamiento, transporte local, gastos por extensión de viaje obligado (hasta 75 euros por día en algunos casos), pérdida de servicios contratados (en caso de que se hayan contratado excursiones, visitas, etc.) y de conexiones por retrasos superiores a 4 horas.

Tarjetas de crédito

El pago con tarjeta de crédito en ocasiones implica, además, el disfrute de un seguro de viaje que entre sus coberturas también incluye la opción de retrasos y cancelaciones de vuelo. Conviene preguntar al banco emisor de la tarjeta los supuestos que cubre, pero, para que tengas una idea: el promedio de la tarjetas tipo clásicas suele estar en torno a 600 euros en caso de anulación del viaje, ya sea voluntaria o involuntaria. La tarjetas Oro o Platinum suponen todavía más ventajas que según la entidad pueden llegar a cubrir el pago de cualquier gasto generado a causa de la espera.

Consejos prácticos

Para evitar en lo posible sufrir retrasos o cancelaciones, estos son algunos de los consejos de Skyscanner:

Intenta reservar vuelos a primera hora de la mañana.

Busca vuelos desde y hasta ciudades alternativas.

Evita los vuelos con escalas, ya que tienen más posibilidades de ir retrasados.

Deja el suficiente tiempo entre vuelo y vuelo en caso de que tengas varias conexiones para prevenir posibles incidencias.

Y una vez producido el retraso o la cancelación: