"Abrazados por el mar y con el encanto único de los lugares de antaño, enamoran a propios y extraños con sus angostas calles y puertos que parecen haberse detenido en el tiempo. No están, ni mucho menos, todos lo que son, pero sí son todos los que están". Así presenta el comparador de vuelos Skyscanner el listado en el que presenta los 20 pueblos costeros más bonitos de España.

1. Cabo de Palos, Murcia

Su fondo marino está considerado una de las reservas más importantes del Mediterráneo, y su faro de 81 metros es uno de los más representativos de España. El primero de esta lista de pueblos marineros más bonitos está rodeado de tranquilas calas donde aislarse del mundanal ruido. Para volver a la realidad, nada mejor que un típico ‘caldero del mar Menor’, receta local a base de arroz y pescados de la zona, en particular, mero.

2. Cadaqués, Gerona, Cataluña

Fuente de inspiración de pintores y artistas como Salvador Dalí, que habitó durante largas temporadas la vivienda hoy reconvertida en Casa-Museo, Cadaqués no podía faltar en este artículo sobre los 20 pueblos costeros más bonitos de España. Situado en pleno Parque Natural del Cap de Creus, su vida cultural, con numerosos museos y galerías de arte, lo han convertido en un lugar apropiado para amantes del saber.

Cadaqués / Epbrands

3. Calella de Palafrugell, Gerona, Cataluña

En plena Costa Brava, Calella de Palafrugell ha sabido conservar todo su esplendor antiguo. En el desaparecido Hotel Batlle fue donde Serrat escribió parte de 'Mediterráneo', una de sus canciones más famosas. Callejas estrechas y tradicionales casas de pescadores son dos de sus señas de identidad, junto al encuentro anual de habaneras, que reúne a miles de personas en la playa de Port Bo en uno de los mejores sitios para veranear en España.

4. Comillas, Cantabria

Las pinturas paleolíticas de hace 14.000 años, descubiertas en 1907 en las cuevas de La Meaza, indican que Comillas registró sus primeros poblamientos en la prehistoria. El interés ecológico de su litoral ha hecho que esté incluida en el Parque Natural de Oyambre, y la belleza de su plaza vieja y algunas casas del núcleo urbano, ayudado a que sea considerado uno de los pueblos costeros más bonitos de España.

Una vista del pueblo de Comillas. / Ar

5. Fornells, Menorca, Islas Baleares

Rodeado de pequeñas islas, calas casi vírgenes y casas de color blanco, Fornells es uno de los pueblos marineros por excelencia, ya que la pesca sigue siendo el principal sustento de sus habitantes, en particular, langosta roja. "Este apreciado crustáceo se captura de manera artesanal mediante trampas en el fondo marino y se cocina después en forma de caldereta, uno de los platos más típicos de Menorca", detallan desde Skyscanner.

6. Garachico, Tenerife, Islas Canarias

Esta villa histórica fue hace años el puerto principal de la isla de Tenerife. Repleta de monumentos (convento de San Francisco, iglesia de Santa Ana, ermita de San Roque, etc.), su casco histórico fue declarado Bien de Interés Cultural en 1994. Los amigos de las piscinas naturales encontrarán su propio paraíso en las del caletón, originadas por la lava procedente de la erupción del Trevejo en 1706, y de salvaje hermosura.

7. Getaria, Guipúzcoa, País Vasco

A 30 kilómetros de San Sebastián y enclavada en una pequeña península conocida como ‘el ratón de Getaria’ por la similitud con el pequeño roedor, sus primeros habitantes se ganaban la vida cazando ballenas. Otro de los pueblos bonitos de España cuenta con dos de las playas más significativas del País Vasco, Malkorbe y Gaztetape, y uno de sus asadores, 'Elkano', galardonado con una estrella Michelin, ha obtenido fama mundial gracias a sus rodaballos a la parrilla.

Getaria / Archivo

8. Hondarribia, Guipúzcoa, País Vasco

Blanco, azul, verde y rojo son los cuatro colores más característicos de Hondarribia, uno de los pueblos de la costa vasca que enamora a primera vista y donde la gastronomía se palpa en cada rincón. 'Alameda', también con estrella de la guía roja; 'Gran Sol', con los 'pintxos' más espectaculares que uno pueda imaginar, o la Hermandad de Pescadores, con una de las mejores sopas de pescado del planeta, son citas ineludibles para todo amante del buen comer.

9. Bermeo, Vizcaya, País Vasco

Su puerto es uno de los grandes atractivos de este imprescindible en cualquier lista de sitios bonitos de España y cobra su mayor actividad en primavera, cuando comienza la temporada de anchoas y verdeles. En sus inmediaciones, son de obligada parada el cabo Matxitxako y la ermita de San Juan de Gaztelugatxe, escenario de 'Juego de Tronos', y a la que se accede tras subir 231 peldaños.

10. Llanes, Asturias

De origen medieval, el Conjunto Histórico-Artístico de Llanes conserva La Torre y murallas del siglo XIII, así como una basílica del XIII-XV, y numerosos palacios y casonas que han impreso una personalidad única a uno de los pueblos más visitados de la costa asturiana. Su casco antiguo concentra buen número de tiendas y restaurantes en los que degustar la excepcional culinaria de la zona.

11. Mazarrón, Murcia

Avistamiento de cetáceos, 15 playas urbanas y otras 16 vírgenes, rutas de senderismo, museos, turismo familiar… Las posibilidades de ocio que ofrece Mazarrón son infinitas. Además, saborea el Mediterráneo y la huerta murciana en tu mesa en cualquiera de los restaurantes del entorno: albóndigas de merluza, rape o mero a la mazarronera, ajotomate y moragas de sardinas, además de salazones de pescado: atún, bonito, hueva y mojama.

Una cala del municipio murciano de Mazarrón. / Archivo

12. Motril, Granada, Andalucía

El patrimonio monumental de Motril es una mezcla de sabores árabes y cristianos que puede contemplarse a cada paso de otro de los pueblos marineros más bonitos del país. Para tumbarse a la bartola: pequeñas calas y playas pensadas para disfrutar en familia. "Y para llenar el buche: además de quisquillas, insignia local que regala el mar, mangos, aguacates y chirimoyas, que el clima tropical de esta zona de Andalucía hace que sean de especial calidad y sabor", remarcan desde el comparador de vuelos.

13. Muxía, La Coruña, Galicia

Entre acantilados de vértigo, la Costa da Morte transcurre por el litoral gallego por carreteras casi imposibles que culminan en playas perfectas para evadirse del mundanal ruido. Una ruta por el paseo marítimo de Muxía, uno de los pueblos costeros más bonitos de España, así como una visita al Santuario da Barca, que atraviesa el Camino de Santiago, harán que el viaje haya merecido la pena.

14. O Grove, Pontevedra, Galicia

Espacios protegidos, miradores, esculturas, el Museo da Salga, la capilla de A Toxa… Y marisco, mucho marisco, aguardan en O Grove, uno de los pueblos marineros de Galicia donde las delicias del Cantábrico están presentes a cada paso. Ostras, nécoras, centollos, percebes o berberechos, al alcance de cualquier bolsillo, y con su propia fiesta, que honra a este manjar cada mes de octubre desde 1963.

15. Peñíscola, Castellón, Comunidad Valenciana

"Turismo náutico y familiar, playas, naturaleza, fiestas tradicionales, cultura, centros de talasoterapia o gastronomía son solo parte de los encantos de Peñíscola, una de las localidades costeras más visitadas en cualquier época del año", destacan desde Skyscanner. Con un clima privilegiado durante doce meses, la temperatura más baja es de 10 grados en pleno enero. ¿Hacen falta más motivos para escaparse a uno de los sitios más bonitos de España?

Peñíscola. / Rosa Campos

16. Pollença, Mallorca, Islas Baleares

Rica en historia y poblada por artistas durante la mitad del pasado siglo, Pollença destaca especialmente entre los pueblos marineros de la isla de Mallorca. Si eres aficionado a la ornitología, ya solo en el parque de la Gola pueden observarse más de 65 especies diferentes de aves, y si te gusta caminar, su privilegiado entorno ofrece múltiples posibilidades para los amantes de la naturaleza y el aire libre.

17. Ribadesella, Asturias

Recorrida por el río más popular del Principado, el Sella, y bañada por el Cantábrico, Ribadesella es otro de los pueblos costeros por excelencia. La Ruta Histórica del Puerto es la mejor manera de conocer su cronología, desde la caza de ballenas a su industria salazonera. Y para reponer fuerzas, busca aquellos establecimientos con un sello que garantiza que sus pescados fueron adquiridos en la lonja horas después de su captura.

18. San Vicente de la Barquera, Cantabria

La tradición marinera de San Vicente de la Barquera se manifiesta en muchas de sus costumbres y fiestas populares. Dos de ellas son La Folía, multitudinaria procesión declarada de Interés Turístico Nacional, o El Carmen, que cada 16 de julio homenajea a la patrona de los pescadores con sardinadas y otros platos típicos, como marmita barquereña, guiso preparado a base de bonito y patatas para degustar en otro de los pueblos más bonitos de la costa de España.

19. Tabarca, Alicante, Comunidad Valenciana

Este Conjunto Histórico de apenas cien casas dentro de una fortaleza a la que se accede por la puerta de San Miguel es un pequeño atolón de 45 hectáreas, 1.800 metros de largo por 400 de ancho y la única isla habitada de toda la Comunidad Valenciana. El medio de transporte para llegar hasta Tabarca es en barco desde diferentes localidades de la Costa Blanca, como Santa Pola, Alicante o Benidorm.

Tabarca, en Alicante, uno de los espacios marinos que se han protegido por el Gobierno / Agencias

20. Torrox, Málaga, Andalucía

Para cerrar la lista de los 20 pueblos costeros más bonitos de España viajamos hasta el sur de la Axarquía, donde Torrox y su blanco inmaculado descansan sobre una colina. Presume de tener el ‘mejor clima de Europa’ y, además de un bellísimo paseo marítimo, posee nueve kilómetros de litoral. El Día de las Migas, fiesta típica, se sirven estas viandas acompañadas de sardinas, arenques y ensalada arriera a miles de visitantes.