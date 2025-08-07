Los cinco aeropuertos de España que pueden arruinarte las vacaciones antes de despegar
El de Gran Canaria se lleva la palma: tres de cada diez vuelos salen con retraso
A. O. / L. S. / LNE
¿Necesitas coger un avión para preparar tus vacaciones de verano? Si es así, invoca a la suerte porque hay varios aeropuertos en España que se han ganado a pulso la fama de "rompeplanes". Y todo a cuenta de los retrasos y las esperas interminables en algunos aeropuertos del país. Y no, no hablamos de aeropuertos remotos. Hablamos de los grandes que, lejos de estar preparados para todo, pueden convertirse en la pesadilla de cualquier turista.
Según AirHelp, más de cinco millones de vuelos desde aeropuertos españoles salieron con retraso solo en el primer cuatrimestre de 2025. Entre los peores parados, encontramos auténticos clásicos del turismo.
Gran Canaria, Málaga y Tenerife
Gran Canaria encabeza la lista y se lleva la palma ya que 3 de cada 10 vuelos despegan tarde. Le siguen Málaga con un 27,5 % de retrasos, y Tenerife Sur y Alicante, ambos con un 27 %.
Europa
Si pensabas que el problema era exclusivo de España, no despotriques demasiado alto de tu país porque en Europa la situación es similar. El aeropuerto de Bruselas llegó a tener un 72 % de vuelos retrasados entre el 1 y el 10 de julio de 2024.
Le siguen Frankfurt (Alemania), 68 % de retrasos; Eindhoven (Países Bajos), con un 67%; y Luton y Gatwick (Reino Unido), con más del 59%.
Así que si pensabas hacer escala en alguna de estas ciudades, llévate un libro o el teléfono móvil con carga.
Toronto, campeón mundial del caos
Un estudio global de FlightAware dejó claro que el problema no es solo europeo. El aeropuerto de Toronto (Canadá) lideró el ranking mundial de retrasos en pleno verano 2024, con un 52,5 % de vuelos demorados. Le siguen otra vez Frankfurt, París Charles de Gaulle y Schiphol en Ámsterdam. Vaya, que si el viaje empieza allí… lo que empieza mal, ya sabes.
