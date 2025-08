El contratiempo de viaje que le costó a estos turistas 300 euros por cargos extra en el teléfono

¿Alguna vez has llegado a tu destino de vacaciones y has recibido un mensaje de bienvenida… de otro país? Esto es lo que les ha pasado a algunos viajeros que este verano se dirigían a Grecia: al llegar a Corfú, recibieron un mensaje de “bienvenido a Albania”, y poco después una factura del móvil por las nubes.

Roaming. / Archivo

Este problema, conocido como roaming involuntario o deriva de red, puede salir caro —hasta 300 euros— a los turistas. Por eso, los expertos de la empresa de viajes con eSIM, Airalo, han compartido algunos consejos para evitar este contratiempo.

Cómo evitar cargos por ‘roaming’ involuntario

Corfú es una isla griega, pero geográficamente está mucho más cerca de Albania. De hecho, el extremo noreste de la isla se encuentra a tan solo unos pocos kilómetros de Ksamil, una de las localidades costeras más bonitas de Albania. Esta cercanía hace que los móviles de los turistas en Corfú puedan captar señales de redes albanesas, lo que provoca este tipo de problemas.

Sobre esto, los expertos de Airalo explican: “Este tipo de interferencias transfronterizas no es nada nuevo, especialmente cuando dos países están separados únicamente por unos pocos kilómetros de agua o tierra. Suele ocurrir cuando los móviles se conectan por error a redes de países vecinos que no están incluidos en la normativa de itinerancia gratuita de la UE, conocida como Roam Like at Home (RLAH)”.

“Los turistas pueden evitar conectarse por error a la red equivocada seleccionando manualmente una red griega o utilizando una eSIM europea”, explican desde Airalo.

“Una eSIM permite a los viajeros tener un mayor control sobre sus datos móviles cuando están en el extranjero. Si activas una eSIM europea antes de salir de viaje, puedes reducir considerablemente los costes de roaming e incluso evitarlos por completo en algunos casos. Además, podrás empezar a usar tus datos nada más aterrizar, aunque tu móvil se conecte brevemente a la red equivocada”.

Los destinos de vacaciones que los turistas españoles deben tener en cuenta al viajar al extranjero

Airalo ha detectado que este problema no solo afecta a los turistas que visitan Grecia, sino que también se ha producido en otros destinos. Por ello, los expertos recomiendan a los viajeros estar atentos en los siguientes lugares: