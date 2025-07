El significado de la bandera roja en la playa que no conocías

El verano está intrínsecamente unido al baño, la playa y el mar. Entre arena y sal odean banderas que no están para adornar la playa sino para enviar mensajes claros. El principal: cómo afrontar el día en la playa en relación al agua. Si ves bandera roja, has de saber que está prohibido meterse en el mar. Precisamente la Guardia Civil ha lanzado una publicación en sus redes sociales donde cuenta que además de por la marejada, hay otro motivo por el que no debes poner un pie en el agua si hay bandera roja.

Y es que dentro de su campaña "Verano Seguro" y "Plan Turismo Seguro", la Guardia Civil quiere que vivamos unos meses de verano perfectos, tanto si optamos por la montaña como por el mar.

En el caso de ondear la bandera roja, la Guardia Civil destaca que "indica la prohibición de baño". Pero, ¿por qué causas? Pues adeás de por el riesgo de marejada, puede deberse también a la presencia de animales, elementos flotantes o, simplemente, riesgo alto de contaminación.

Además de las que seguro que ya conocías como la verde, amarilla y roja, también existe la morada. Advierte de la prohibición absoluta de acceder al agua pero no solo por una marea alta sino por la presencia de fauna marina, que podría resultar extremadamente peligrosa para la integridad física de los visitantes.