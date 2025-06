Cuidado con el timo del cupón de Airbnb

Con las vacaciones a la vuelta de la esquina, se intensifican las estafas que tienen que ver con viajes y alojamientos. Si eres usuario de Airbnb, ten cuidado con este engaño que han detectado y denunciado desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU): la del que te quiere colocar el disfrute de un alojamiento que él no podrá usar.

Interior de un apartamento turístico. / R. O.

¿Estás buscando un alojamiento turístico y un particular te dice que por qué no le compras un cupón de Airbnb que él no podrá disfrutar? ¿Te ofrece incluso un precio que te parece una ganga? Cuidado, te estás exponiendo a varios riesgos:

Que te estafen a ti y simplemente te saquen dinero por un alojamiento no disponible.

y simplemente te saquen dinero por un alojamiento no disponible. Que puedas alojarte y el estafado sea el dueño del alojamiento que tiene encargada la gestión a un tercero que lo alquila a sus espaldas.

En los dos casos, imagina el mal uso de tus datos personales que podría hacer alguien que se está comportando de esa forma poco ética. La señal de alarma definitiva debe llegar si el desconocido te dice que le hagas llegar el dinero por una vía ajena a la plataforma de pagos de Airbnb.

No salgas de la plataforma de Airbnb

En general, las grandes plataformas online que centralizan la oferta de muchos anunciantes tienen unos mecanismos de control que les permiten mantener a los estafadores a raya. Uno de los mecanismos de control es que cuentan con sus propios canales de comunicación. Otro es que ofrecen su propia plataforma de pagos, donde el anunciante debe registrarse y puede ser más fácilmente rastreado, bloqueado, etc.

Por lo tanto, es fundamental que sigas estos consejos:

Comunícate solo a través de la plataforma . Airbnb no permite que los anunciantes de alojamientos turísticos se comuniquen con el viajero por WhatsApp, Facebook, SMS... Si alguien lo intenta, sospecha.

. Airbnb no permite que los anunciantes de alojamientos turísticos se comuniquen con el viajero por WhatsApp, Facebook, SMS... Si alguien lo intenta, sospecha. Lee la política de la compañía cuando organices tus vacaciones. En el caso de Airbnb, eso te permitirá descubrir varias cosas como que los únicos cupones de Airbnb válidos son los emitidos por la propia Airbnb y no se pueden transferir. Cuando alguien te ofrece un cupón de Airbnb porque no lo va a poder usar, no tienes forma de saber si ese cupón ya se ha añadido a la cuenta de otra persona. Si fuera así, no lo podrás usar ni tú ni nadie con una cuenta diferente.

cuando organices tus vacaciones. En el caso de Airbnb, eso te permitirá descubrir varias cosas como que los únicos cupones de Airbnb válidos son los emitidos por la propia Airbnb y no se pueden transferir. Cuando alguien te ofrece un cupón de Airbnb porque no lo va a poder usar, no tienes forma de saber si ese cupón ya se ha añadido a la cuenta de otra persona. Si fuera así, no lo podrás usar ni tú ni nadie con una cuenta diferente. Paga siempre a través de la pasarela de pagos de la plataforma. Recuerda que la mayor parte de los pagos (transferencias, bizum, etc.) no se pueden retroceder, especialmente cuando son fraudulentos (o sea, hay más posibilidades de deshacer un trato bien hecho que uno tramposo). Si ves que alguien intenta esquivar la intervención de la plataforma, suspende el trato y denuncia los hechos a Airbnb.

Estafas en Booking y otras plataformas

Desde la OCU recuerdan que los ciberdelincuentes son muy astutos y pueden también empezar la estafa dentro de la plataforma para que cojas confianza y luego sacarte de ella con artimañas. De hecho, OCU ha resuelto diversos casos de socios cuyo problema empezó cuando reservaron y pagaron alojamientos siguiendo todas las pautas dadas por Booking y luego recibieron correos anulando la reserva. De algún modo, los cibestafadores estaban al tanto y los contactaron para reiniciar el proceso, pero esta vez por fuera de la plataforma.

En resumen, sigue al pie de la letra las instrucciones de las plataformas y si tienes dudas, usa única y exclusivamente sus servicios de atención al cliente, guardando prueba de todas las comunicaciones por si algo se complica.