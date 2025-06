Cómo utilizar Google Maps sin internet

Si este verano te vas de viaje a cualquier destino que se encuentre fuera de la Unión Europa, y en el que por lo tanto no vayas a tener internet, recuerda que puedes utilizar Google Maps a pesar de no tener conexión. Pero para ello, antes de comenzar tu viaje tienes que seguir los pasos que te detallamos a continuación.

Google Maps / Google Maps

Google Maps en tu móvil es una herramienta que te puede ser de utilidad en cualquier momento. Aunque sin conexión puede que no te ofrezca todos los resultados que encuentras cuando estás conectado a una red móvil o wifi, te puede ayudar para localizar cualquier tipo de servicio y para marcarte la ruta que tienes que seguir.

Eso sí, cuando no tienes conexión, no puedes usar las rutas en transporte público, en bicicleta o a pie. Si estás sin conexión mientras conduces, no podrás obtener información sobre el tráfico ni rutas alternativas.

Cómo descargarlo

Para poder utilizar Google Maps sin conexión, sigue los siguientes pasos. El procedimiento es el mismo tanto si tu dispositivo es Android como si es iPhone.

En tu teléfono o tablet, abre la aplicación Google Maps.

Comprueba que tienes conexión a Internet y que has iniciado sesión en Google Maps.

Busca el lugar concreto del que quieras descargar el mapa.

En la parte inferior, toca el nombre o la dirección del lugar.

Toca "más", luego "descargar mapa sin conexión" y de nuevo "descargar".

Después, ya en tu destino, utiliza Maps al igual que haces siempre, ya que tu GPS va a estar siempre en funcionamiento. Esta es una buena forma para no perderte en tus viajes por elmundo.