Se podría decir que viajar ya no es lo que era. Hace años se hacían fotos para tener recuerdos y se presionaba al disparador con un cierto cuidado, porque los carretes de las cámaras no eran infinitos. Pero ahora, si no subes fotos y/o vídeos de tus viajes en Instagram parece casi como si no hubieras estado en esos destinos. Las redes sociales han cambiado en cierto modo el concepto de viajar y son muchas las personas que ahora buscan esos lugares más "instagrameables" para decidir sus destinos.

Desde la web Central de Reservas lo tienen claro: "Capturar un rincón mágico, una puesta de sol épica o una calle de cuento se ha vuelto parte esencial de la experiencia. Especialmente para los jóvenes y los viajeros que buscan llenar su Instagram, TikTok o blog con momentos inolvidables". Por ello, han preparado un listado con los 20 lugares instagrameables en Europa más impactantes, coloridos y fotogénicos.

¿Qué hace que un destino sea instagrameable?

En Central de Reservas definen un lugar instagrameable como aquel que "combina belleza, personalidad y un toque de magia visual. Ya sea por su arquitectura, colores, historia o entorno natural, estos spots generan reacciones, inspiran y se quedan grabados en nuestra retina (y en nuestros perfiles)".

Elegir destinos visuales en Europa no solo garantiza fotos espectaculares, sino que también te permite vivir una experiencia diferente. "Son lugares que se prestan a la creatividad, ideales para hacer contenido, conectar con otras personas, y sentir que formas parte de algo más grande", añaden desde la web.

Listado

Estos son los 20 lugares más instagrameables de Europa.

1. Torre Eiffel, París (Francia)

Símbolo por excelencia de París y uno de los monumentos más fotografiados del mundo. La Torre Eiffel es el fondo perfecto para una sesión de fotos romántica o soñadora. Desde Centra de Reservas te animan a capturar su silueta desde el Trocadero al amanecer o desde el Campo de Marte durante el atardecer.

2. Coliseo, Roma (Italia)

Una de las siete maravillas del mundo moderno, el Coliseo no solo es historia viva, sino también un escenario ideal para fotos con fuerza y carácter. El mejor ángulo se encuentra en Via Nicola Salvi, donde se puede captar toda su grandeza, especialmente con la luz cálida de la tarde.

3. Sagrada Familia, Barcelona (España)

Obra maestra inacabada de Antoni Gaudí, la Sagrada Familia impresiona tanto por dentro como por fuera. Desde el parque que está justo enfrente puedes capturar una imagen espectacular con el reflejo en el estanque. "También, su color y detalles arquitectónicos son únicos para destacar en tu feed", remarcan.

4. Santorini (Grecia)

Las cúpulas azules y las casas blancas de Santorini se han convertido en uno de los sellos visuales de Europa. El pueblo de Oia ofrece los mejores atardeceres del continente, con una luz dorada que hace brillar cada rincón.

5. Hallstatt (Austria)

Ubicado junto a un lago alpino y rodeado de montañas, Hallstatt parece sacado de un cuento. Las mejores fotos se consiguen desde la plataforma del mirador Skywalk o desde el embarcadero al amanecer, cuando la niebla comienza a despejarse. Ideal para fotos con tonos fríos, reflejos de agua y una atmósfera tranquila.

6. Lisboa desde el Mirador da Senhora do Monte (Portugal)

Uno de los miradores más altos de la ciudad, ofrece una vista panorámica perfecta de las colinas, los tejados naranjas y el río Tajo. Sin embargo, no es tan concurrido como otros, lo que lo hace ideal para capturas más tranquilas. Por lo tanto, es un lugar perfecto para selfies al atardecer o para capturar las luces de la ciudad al anochecer.

7. Notting Hill, Londres (Reino Unido)

Este barrio de Notting Hill se ha hecho mundialmente famoso por sus casas de colores pastel y sus librerías con encanto. Por ejemplo, cada esquina ofrece una nueva oportunidad para crear contenido vibrante, especialmente durante el Notting Hill Carnival o en primavera.

8. Trastevere, Roma (Italia)

Un barrio con alma bohemia, calles adoquinadas, luces colgantes y una mezcla de tradición y juventud. Ideal para fotos nocturnas, cenas al aire libre y retratos con una estética cálida y cinematográfica. Los grafitis, balcones con buganvillas y callejuelas estrechas convierten al barrio de Trastevere en una joya visual.

9. Montmartre, París (Francia)

Cuna de artistas y poetas, merece mucho la pena hacer un recorrido por el barrio de Montmartre. Un barrio que ofrece callejones encantadores, cafés vintage y vistas panorámicas desde la Basílica del Sagrado Corazón.

10. East Side Gallery, Berlín (Alemania)

La galería al aire libre más larga del mundo es East Side Gallery. Murales llenos de mensaje, color y expresión artística que dan testimonio de la historia reciente de Europa. Es un lugar ideal para fotos con estilo urbano, poses atrevidas y un mensaje social implícito.

11. LX Factory, Lisboa (Portugal)

Hay muchas cosas que hacer en Lisboa, pero esta visita es imprescindible si buscas lugares instagrameables en Portugal. Este complejo industrial reconvertido en centro creativo es perfecto para creadores de contenido. De hecho, cada rincón del LX Factory está diseñado para sorprender visualmente. Sus paredes llenas de arte, cafés con estilo, librerías modernas y estructuras metálicas lo hacen ideal para shootings alternativos y diferenciales.

12. Shoreditch, Londres (Reino Unido)

Epicentro del arte callejero londinense, Shoreditch es una zona que no te puedes perder en tu próximo viaje a Londres. Aquí encontrarás desde murales gigantes hasta pequeños detalles artísticos en cada rincón. Ideal para fotos espontáneas, retratos urbanos y contenido desenfadado.

13. Lago Bled (Eslovenia)

Un viaje a Eslovenia nunca defrauda, y una visita a esta maravilla natural no puede faltar en la ruta para llenar tu feed. Con su pequeña isla en medio del lago y su iglesia en la cima, el Lago Bled es pura magia.

14. Fiordos de Noruega

Paisajes salvajes, naturaleza majestuosa y agua cristalina, explorar los fiordos noruegos es realmente encantador y mágico. Lugares como Geirangerfjord o el mirador de Trolltunga ofrecen imágenes de postal.

15. Dolomitas (Italia)

Estas montañas italianas, las Dolomitas ofrecen paisajes dramáticos, lagos turquesa como el Lago di Braies y cabañas alpinas perfectas para fotos de estilo outdoor. Es el sueño de cualquier amante de la fotografía de naturaleza y aventura.

16. Chefchaouen (Marruecos)

Aunque Chefchaouen está en Marruecos y no en Europa, su cercanía y belleza lo hacen merecedor de estar en la lista. Sus calles azules en mil tonalidades ofrecen un escenario perfecto para retratos, fotografía de detalle y storytelling visual con mucho carácter.

17. Colmar (Francia)

Casas con entramado de madera, canales tranquilos y flores por todas partes, Colmar es como un escenario de cuento donde cada esquina parece hecha para Instagram. Ideal para fotos románticas o familiares.

18. Oia, Santorini (Grecia)

Mencionado antes, pero vale la pena repetirlo: sus atardeceres sobre el mar, los techos blancos y las piscinas infinitas hacen de Oia, en Santorini, el lugar soñado para las fotos de pareja o inspiración travel blogger.

19. Neuschwanstein (Alemania)

El castillo que inspiró a Walt Disney. Situado entre montañas y bosques, en invierno Neuschwanstein ofrece un ambiente de fantasía total. Las mejores fotos se consiguen desde el puente Marienbrücke. Ideal para fotos con aire de cuento de hadas.

20. La Alhambra desde el mirador de San Nicolás (Granada, España)

Cierra el ranking de lugares más instagrameables de Europa esta joya de Andalucía. Con Sierra Nevada al fondo, La Alhambra se tiñe de rojo al atardecer. Es un lugar mágico para una foto de grupo, una silueta contra el sol o una panorámica de postal.

Consejos para sacar las mejores fotos en tus viajes

Si quieres que tus recuerdos brillen en redes y que tus publicaciones generen interacción, desde Central de Reservas te dan algunos consejos para crear contenido visual atractivo mientras viajas alguno de estos lugares instagrameables en Europa: