Diez destinos para perderte en Semana Santa

La Semana Santa marca un punto de inflexión en el año. Es el momento en el que el invierno da paso a la primavera, los días se alargan y el cuerpo pide salir, descubrir, cambiar de aires. Para algunos, es sinónimo de tradición y fervor; qué se lo digan a un zamorano. Para otros, la excusa perfecta para hacer una escapada o cumplir un sueño viajero. Yo misma me debato entre ambas opciones cada año. Adoro mi Semana Santa, pero también es cierto que hay lugares que, justo en estas fechas, se muestran en todo su esplendor. Además, tan solo con los festivos de rigor se pueden organizar escapadas maravillosas. Pero es que si encima les añadimos algunos días de vacaciones, podemos preparar auténticos viajazos. Y para inspirarte a elegir el tuyo, aquí van diez propuestas para viajar esta Semana Santa 2025.

1. Roma

Qué decir de Roma, mi ciudad favorita de Europa. Recorrer Roma en Semana Santa es encontrar la ciudad en uno de sus mejores momentos. Y más este año que la Semana Santa cae tan tarde. Caminar entre sus plazas y monumentos, hacer una pausa para tomar un helado frente al Panteón o descubrir rincones menos concurridos la convierten en una apuesta segura para una escapada en estas fechas. Descubre qué ver en Roma en cuatro días y aprovecha al máximo tu visita.

Roma. / Lovely Travel Plans

2. Japón

Japón en abril es sinónimo de cerezos en flor. El país entero se tiñe de tonos rosados y pasear bajo el sakura, flor del cerezo, en Kioto o en los parques de Tokio es un espectáculo natural único. Además, es un momento perfecto para disfrutar del país en cuanto al clima y descubrir la mezcla de modernidad y tradición que hace a Japón tan fascinante. Si es tu primer viaje al país, mi ruta de 15 días por Japón te será de gran ayuda.

Tokyo. / Lovely Travel Plans

3. Praga

Praga es siempre un destino que enamora, pero en primavera sus calles adoquinadas, sus cafés históricos y la vista del castillo desde el Puente Carlos tienen un encanto especial. Es una ciudad para pasear sin prisa, descubrir rincones con historia y disfrutar de la vida a orillas del río Moldava. Y si te decides a ampliar tu estancia, una ruta por el país te va a sorprender.

4. Nueva York

Semana Santa es un momento ideal para visitar Nueva York, sobre todo si cae a finales de abril como es el caso de este año. La primavera empieza a notarse en Central Park, los días se alargan y la ciudad invita a recorrerla sin prisas, desde sus rascacielos hasta sus barrios más alternativos. Además, es una oportunidad perfecta para disfrutar de eventos y espectáculos al aire libre. Para organizar tu viaje, te recomendamos nuestra guía de Nueva York en siete días.

5. Costa Brava

Para los que vivimos en el noroeste de España, la Costa Brava sigue siendo la gran olvidada a la hora de planificar vacaciones. Cierto es que no está muy a mano pero déjame que te diga que la Costa Brava es una auténtica maravilla y uno de los mejores destinos para disfrutar de la Semana Santa. Su buen tiempo, sus calas de aguas cristalinas, sus pueblos medievales como Pals o Peratallada y su gastronomía mediterránea la convierten en una escapada perfecta. Además, la primavera es una época ideal para recorrer el Camino de Ronda, una de las rutas costeras más bonitas de España. Si te animas a descubrirla, te dejamos nuestra guía sobre qué ver en la Costa Brava para que no te pierdas detalle.

6. Lisboa

Lisboa es una ciudad para perderse entre calles empedradas, subir en tranvía hasta el castillo y disfrutar de la vista desde cualquiera de sus miradores. En primavera, el clima es más que suave y la luz que inunda la ciudad la convierten en un destino perfecto para desconectar y descubrir la esencia portuguesa con toques modernos. Lisboa ha cambiado mucho en los últimos años convirtiéndose en una ciudad cosmopolita con mucho encanto. Si fuiste hace años, plantéate volver. Lo disfrutarás. ¡Y no dudes en seguir mi itinerario por Lisboa en tres días para sacarle todo el partido a la ciudad!

Lisboa. / Lovely Travel Plans

7. Dubai

Hace ya bastantes años que visité Dubai y últimamente me ronda en la cabeza volver. Si buscas un destino completamente distinto, Dubái ofrece una mezcla de modernidad y exotismo con todas las comodidades de occidente que te va a gustar. Playas, desierto, rascacielos y zocos conviven en una ciudad llena de contrastes. Además, la temperatura en abril es perfecta para disfrutar del aire libre sin el calor extremo del verano.

8. Londres

No hay lista de destinos recomendados para viajar en Semana Santa que no incluya Londres. Sin duda, una de mis ciudades favoritas de Europa. Londres en primavera tiene un encanto especial. Los parques empiezan a llenarse de flores, los días son más largos y la ciudad ofrece planes para todos los gustos: museos, mercadillos, teatros y rincones con historia en cada esquina. Es una opción perfecta para una escapada cultural y de ocio que siempre puedes completar con una excursión de un día a las históricas ciudades de Oxford o Cambridge. Te dejamos nuestra guía sobre qué ver en Londres en cuatro días para ayudarte a planificar tu visita.

9. Castillos del Rin, Alemania.

Recorrer el valle del Rin entre castillos de cuento es una experiencia inolvidable muy poco conocida en España. Desde Coblenza hasta Maguncia, el río serpentea entre fortalezas medievales, viñedos y pequeños pueblos con encanto. En primavera, la ruta ofrece paisajes espectaculares y la posibilidad de hacer excursiones en barco para admirar las vistas desde el agua. Tienes todos los detalles el nuestro artículo sobre los Castillos del Rin: ruta de tres días.

10. Tenerife

Despido este listado de propuestas viajeras para esta Semana Santa con un destino que a priori puede parecer muy típico. Sin embargo, déjame que te diga, si aun no has estado, que a tan solo dos horas y media de avión tienes un gran destino viajero, y te lo dice una que conoce bastante mundo. Desde playas de arena volcánica hasta senderos que llevan al imponente Teide, la isla ofrece planes diferentes para cada día, siempre rodeado de una naturaleza imponente. Además, su clima suave la convierte en un destino ideal para desconectar y disfrutar del aire libre. Tendrás el sol prácticamente garantizado. Si he conseguido convencerte, no te pierdas nuestra guía sobre qué ver en Tenerife en 7 días. Acertarás de pleno.

¡Espero que esta guía de destinos para Semana Santa 2025 te inspire a organizar tu próximo viaje! No olvides reservar con antelación y seguir mis recomendaciones en lovelytravelplans.com.