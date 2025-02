Día de la Resiliencia del Turismo: ¿Por qué se celebra el 17 de febrero?

Febrero no es una época de muchos viajes. Al menos, en el imaginario popular. Quizá por ello, celebrar algo relacionado con el sector turístico en estas fechas pueda parecer algo extraño. Con las fiestas navideñas hace pocas semanas y con la celebración de la Semana Santa (o la Pascua, depende del país) no muy lejos en el calendario, las frías temperaturas en la mayoría de destinos de proximidad no favorecen el turismo... Salvo contadas excepciones. Sea como fuere, este 17 de febrero se celebra el Día Mundial de la Resiliencia del Turismo para poner en valor este tipo de trabajos.

Su primera celebración apenas se remonta un par de años, hasta 2023. Dentro de la 'Agenda 2030' de la ONU, esta celebración llegó a los calendarios como una forma de favorecer los viajes turísticos a lugares en vías de desarrollo, golpeados con más fuerza que los países desarrollados por la crisis de la COVID-19 y sus restricciones. Su aprobación en la Asamblea General de las Naciones Unidas se produjo apenas 11 días antes de su primera celebración, pues no fue hasta el 6 de febrero de 2023 cuando una mayoría de países dieron luz verde a esta festividad.

Pese a todo, este tipo de ideas ya se barruntaron en la Expo 2020, que se celebró en Dubai con un año de retraso debido a la pandemia. Según explica en su página web la propia ONU, el turismo sostenible -para el que se estableció este día- es "una actividad multisectorial que puede contribuir a las tres dimensiones del desarrollo sostenible". Entre las mismas, destaca el crecimiento económico de regiones en vías de desarrollo, la mitigación de la pobreza en países con este tipo de problemas y la creación de trabajos decentes para los habitantes de las zonas donde se realice.

Día Mundial del Turismo

Esta jornada no debe confundirse con el Día Mundial del Turismo, que se celebra el 27 de septiembre. En ese caso, la celebración está auspiciada por la Organización Mundial del Turismo, también dependiente de la ONU. Con más de 40 años de historia a sus espaldas, es un clásico en el calendario y un momento elegido por muchas empresas del sector para ofrecer a sus clientes múltiples rebajas o promociones. De igual manera, Naciones Unidas aprobó también en su Asamblea General declarar el 2027 como Año Internacional del Turismo Sostenible y Resiliente.