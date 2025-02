¿Quieres ir a la montaña este invierno? Sigue las recomendaciones del 112

Los meses de invierno son tiempo de montaña. Si durante la época estival todo el mundo busca zonas de esparcimiento, ríos o piscinas; a lo largo de los meses más fríos del año son los picos de su región los más visitados por los aficionados al deporte. Unos grupos que, a veces, tienen años de experiencia en las caminatas de montaña. Sin embargo, con la proliferación de estas actividades en los últimos años, también existe gente más inexperta que se adentra en rutas que entrañan más peligro del esperado, lo que pede causar imprevistos no deseados en más de una ocasión.

Por ese motivo, el 112 de Castilla y León ha lanzado en sus redes sociales una serie de consejos o precauciones que se deben de tomar antes de 'tirar al monte', como diría el refrán de las cabras. En primer lugar, lo primordial será planificar la ruta con la suficiente antelación, teniendo en cuenta las capacidades atléticas de todos los miembros de la expedición o las de uno mismo en caso de ir solo. Precisamente, si este último es el caso de quien lee estas líneas, otras dos recomendaciones del servicio de Emergencias son ir siempre con el móvil cargado y junto a nosotros, además de comentar a amigos o familiares cual será la ruta antes de salir de casa.

Otro punto a tener en cuenta será la previsión metereológica, que podrá hacernos cambiar de plan antes de salir. Pero siempre será mejor idea tomar rutas alternativas donde la previsión sea más favorable que tener que ser rescatado por una mala decisión. De cara a evitar que se haga de noche antes de llegar a casa, el 112 de Castilla y León también indica a los más inexpertos que inicien sus caminatas a primera hora de la mañana, para poder así disfrutar de más horas de luz. En pleno siglo XXI será dificil perderse y tener que pasar la noche a la intemperie, sí, pero toda precaución es poca.

Ropa y comida

Por último, no hay que dejar de lado la equipación con la que se cuenta para ir a la montaña. Al igual que un chándal en una boda desentonaría por completo, ir al monte con ropa que no sea cómoda y que, incluso, no tenga algo de elasticidad sería una temeridad. No, no es necesario comprarse la última gama de pantalones de 'trekking' en la tienda de deportes más cercana, pero sí usar unos complementos que no dificulten el paso y que faciliten el paso por zonas escabrosas. De igual manera, será importante llevar comida y bebida suficiente para todo el camino, incluso con un pequeño extra que evite nuevos sobresaltos.