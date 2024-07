El motivo por le que las ventanillas de los aviones tienen este pequeño agujerito

¿Tú también te has fijado? Las ventanillas de los aviones tienen un pequeño agujero en la parte inferior. Si la has visto, no te creas que es un defecto de tu vuelo ni entres en pánico. Es normal y, de hecho, necesario. Está a propósito para ayudar a igualar la presión entre la cabina y el aire exterior. Eso es lo que evita que, al subir de altitud, la ventana explote y se rompa. Además, ¿te has dado cuenta de que nunca se empaña por mucho frío que haga fuera? Es gracias a este hundimiento.

Otros artefactos que no sabías para qué servían

La solapa en la parte posterior de tu camisa no solo es un diseño decorativo. Se llama yugo y está ahí para darle a la camisa una forma más estructurada.

El agujero en el medio de las cintas métricas

El pequeño agujero en el extremo metálico de una cinta métrica puede parecer insignificante, pero en realidad tiene un propósito. El agujero está diseñado para enganchar la cinta métrica en un clavo o tornillo para medir distancias sin necesidad de ayuda adicional.

Las perforaciones en los mangos de los candados

Si miras de cerca, notarás pequeños agujeros en los mangos de algunos candados. Estos agujeros están ahí para permitir la lubricación y evitar que el mecanismo de bloqueo se atasque. Agrega unas gotas de aceite lubricante en el agujero para mantener tu candado en perfecto estado.