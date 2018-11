Claire Foy: "Lo que no te mata te hace más sabio" Madrid, Agencias

Vive instalado en el vértigo de una promoción que no da respiro. Aun así, Fede Álvarez, el director uruguayo de la nueva entrega cinematográfica de "Millennium", sacó tiempo para atender a LA NUEVA ESPAÑA, del mismo grupo editorial de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA antes que al resto de medios nacionales. Le tira Asturias, de donde su abuelo salió en 1942 para hacer las Américas.

"Lo que no te mata te hace más fuerte", que adapta el cuarto libro de la saga literaria creada por el fallecido Stieg Larsson, se estrenará el 9 de noviembre. Álvarez (Montevideo, 1970) llamó la atención de Hollywood con un gran corto de ciencia ficción que arrasó en Youtube, "¡Ataque de pánico!". Le ficharon para un "remake" de "Posesión infernal" (2013) y hace dos años convenció a crítica y público con la alta tensión de "No respires".

-¿Cómo fue la experiencia de rodar con una "reina" como Claire Foy? ¿Qué vio en ella para darle un cambio de registro tan brutal?

La actriz Claire Foy, ganadora de un "Globo de Oro" por su papel de la reina de Inglaterra Isabel II en "The Crown", se transforma en la subversiva Lisbeth Salander en la nueva entrega de "Millennium", "Lo que no te mata te hace más fuerte". "No sé si más fuerte; yo diría que lo que no te mata te hace más sabio", sugirió a la agencia "Efe" durante su visita a España la actriz británica, que toma el relevo a Rooney Mara en la piel de la heroína creada por Stieg Larsson, una "hacker" justiciera e independiente, una inadaptada social que va a contracorriente pero con un claro sentido del bien y el mal. A sus 34 años, Foy tuvo una vida antes de que la serie de Netflix la convirtiera en una celebridad. Antes de cumplir los 18 se enfrentó a problemas de salud -una artritis y un tumor benigno en un ojo- y ha trabajado en puestos tan alejados de la alfombra roja como cajera de supermercado, camarera y repartidora a domicilio. "Si tienes una vida fácil, no tocada por la tragedia, la pérdida o la dificultad, estupendo, pero no creo que eso sea cierto para nadie", opina. "La vida es lucha, superación, aprender del dolor y aceptarlo. Es parte de la existencia humana, y yo estoy en el negocio de entender qué significa ser humano, así que mis experiencias me ayudan como actriz además de como persona".