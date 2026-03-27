Más de medio millón de euros por esta casita con piscina en San Frontis

El portal inmobiliario tucasa.com ofrece la oportunidad de adquirir por 595.000 € esta casa con amplio jardín, piscina y bodega, en la que podrás disfrutar de vacaciones con amigos, familiares, o incluso vivir cerca de las comodidades de la ciudad pero con la tranquilidad de la vida en el campo.

La casa, cuenta con una amplia piscina y bodega propia. En sus cinco dormitorios y tres baños podrás alojar a toda tu familia para disfrutar de esta finca de 6.000 metros cuadrados, de los cuales 1.480 están construidos.

Piscina de la casa a la venta en San Frontis / Tucasa.com

Zonas recreativas

Dentro de la parcela también encontrarás una barbacoa con horno de leña y una zona de paseo en la que pasar tus tardes familiares o tus reuniones con amigos. Además, podrás organizar otras actividades en las canchas de fútbol y tenis.

Canchas de la casa en San Frontis / Tucasa.com

Oportunidades como esta dejan ver la posibilidad de vivir sin preocupaciones, cerca de la ciudad y en medio de la tranquilidad en Zamora.