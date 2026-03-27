Más de medio millón de euros por esta casita con piscina en San Frontis
La finca cuenta con bodega, piscina... y 1.480 metros cuadrados construidos
El portal inmobiliario tucasa.com ofrece la oportunidad de adquirir por 595.000 € esta casa con amplio jardín, piscina y bodega, en la que podrás disfrutar de vacaciones con amigos, familiares, o incluso vivir cerca de las comodidades de la ciudad pero con la tranquilidad de la vida en el campo.
La casa, cuenta con una amplia piscina y bodega propia. En sus cinco dormitorios y tres baños podrás alojar a toda tu familia para disfrutar de esta finca de 6.000 metros cuadrados, de los cuales 1.480 están construidos.
Zonas recreativas
Dentro de la parcela también encontrarás una barbacoa con horno de leña y una zona de paseo en la que pasar tus tardes familiares o tus reuniones con amigos. Además, podrás organizar otras actividades en las canchas de fútbol y tenis.
Oportunidades como esta dejan ver la posibilidad de vivir sin preocupaciones, cerca de la ciudad y en medio de la tranquilidad en Zamora.
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