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Más de medio millón de euros por esta casita con piscina en San Frontis

La finca cuenta con bodega, piscina... y 1.480 metros cuadrados construidos

Exteriores de la casa a la venta en San Frontis

Exteriores de la casa a la venta en San Frontis / Tucasa.com

Gaby Marcos

El portal inmobiliario tucasa.com ofrece la oportunidad de adquirir por 595.000 € esta casa con amplio jardín, piscina y bodega, en la que podrás disfrutar de vacaciones con amigos, familiares, o incluso vivir cerca de las comodidades de la ciudad pero con la tranquilidad de la vida en el campo.

La casa, cuenta con una amplia piscina y bodega propia. En sus cinco dormitorios y tres baños podrás alojar a toda tu familia para disfrutar de esta finca de 6.000 metros cuadrados, de los cuales 1.480 están construidos.

Piscina de la casa a la venta en San Frontis

Piscina de la casa a la venta en San Frontis / Tucasa.com

Zonas recreativas

Dentro de la parcela también encontrarás una barbacoa con horno de leña y una zona de paseo en la que pasar tus tardes familiares o tus reuniones con amigos. Además, podrás organizar otras actividades en las canchas de fútbol y tenis.

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Canchas de la casa en San Frontis

Canchas de la casa en San Frontis / Tucasa.com

Oportunidades como esta dejan ver la posibilidad de vivir sin preocupaciones, cerca de la ciudad y en medio de la tranquilidad en Zamora.

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