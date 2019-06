Froome y Dumoulin, las grandes ausencias del Tour 2019

El británico Chris Froome es la gran ausencia del Tour de Francia 2019. El cuatro veces ganador de la ronda gala se fracturó el fémur durante el reconocimiento de la contrarreloj de la Dauphiné en Roanne.



El ciclista chocó contra un muro en el kilómetro 11 de la crono, en una carretera departamental, cerca de la localidad de Saint-André-d'Apchon, y fue trasladado a un hospital local, donde fue sometido a diversas pruebas que confirmaron la fractura del fémur.



Según confirmó el director del Ineos, Dave Brailsford, la fractura le impedirá tomar la salida del Tour, prevista para el próximo 6 de julio en Bruselas.



Una fuerte corriente de aire lanzó al ciclista contra un muro en un descenso de la etapa, 26 kilómetros contra el crono en Roanne, en el centro de Francia, lo que provocó la caída.



Froome, de 34 años, fue en un primer momento tratado en una ambulancia trasladada al lugar, antes de ser conducido al hospital de la ciudad. Luego fue llevado en helicóptero hasta Saint-Etienne, donde fue operado con éxito.





