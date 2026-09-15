Toro ultima los preparativos del tradicional desfile de carros de la Fiesta de la Vendimia

La ciudad de Toro está inmersa ya en los preparativos para la celebración de la Fiesta de la Vendimia —una vez que han concluido las ferias y fiestas de San Agustín— y, con ella, de uno de sus actos más importantes: el tradicional desfile de carros, que tendrá lugar el domingo 11 de octubre.

Con motivo de la organización de este evento, que congrega a cientos de toresanos y visitantes año tras año, el Ayuntamiento de Toro hace un llamamiento a las personas cuyo nombre figura asociado a cada uno de los carros participantes para que confirmen "si finalmente saldrán o no en el desfile".

La confirmación corresponde a la persona que figura como responsable del carro, independientemente del número de personas que participen con él, según han expresado en un comunicado emitido desde el Consistorio.

Para comunicar la participación, los responsables de los carros pueden ponerse en contacto con la Oficina de Turismo de Toro a través del correo electrónico turismo@toroayto.es, mediante el teléfono 980 69 47 47, o de forma presencial en la propia Oficina de Turismo, ubicada en la planta baja del edificio del Ayuntamiento.

El Ayuntamiento de Toro solicita así la colaboración de los responsables de los carros con el objetivo de "facilitar" los preparativos y la organización del desfile, una de las tradiciones más arraigadas de la celebración de la Fiesta de la Vendimia en la ciudad, declarada de Interés Turístico Regional.

El Consistorio agradece la implicación de todos los participantes que, año tras año, "contribuyen a mantener viva esta tradición y a llenar las calles de Toro de color y ambiente festivo durante la celebración de la Vendimia".