Así fue la coronación de la Virgen del Canto en Toro

La exposición "El Canto de la fe" muestra desde este martes, en la Casa de Cultura de Toro, unas 40 fotografías y algunos artículos publicados en prensa sobre la coronación canónica de la patrona de la ciudad, la Virgen del Canto, que se celebró el 5 de septiembre de 1954.

Ahora, 72 años después, la muestra trae a la memoria de los toresanos y de quienes la visiten el "testimonio y retrato" de aquel acontecimiento, una "una historia religiosa" que fue una "manifestación popular muy importante en aquella época" y "en un contexto muy vivido y con una trascendencia", según ha explicado la comisaria de la exposición y tesorera de la cofradía de la Santísima Virgen del Canto, María del Pilar Samaniego, en la inauguración.

Las fotografías son propiedad de Juan José García Rodero, de la imprenta Siris, que "hizo gratamente y con una maravillosa mano para recoger ese momento histórico religioso de la ciudad de Toro", ha indicado Samaniego.

María del Pilar Samaniego ha agradecido la colaboración prestada por parte del Ayuntamiento de Toro —que ha estado representado en el acto por los concejales María Velasco y Francisco Rodríguez—, de la Diputación de Zamora, de las parroquias de Toro y de José Navarro Talegón, director de la Fundación González Allende, además de a la cofradía y a las damas de la corte de la Virgen del Canto.

La exposición puede visitarse hasta el próximo 31 de octubre en el horario habitual de la Casa de Cultura.