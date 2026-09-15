El consultorio local de Tagarabuena apuesta por el autoconsumo

El Ayuntamiento de Toro acometerá próximamente diversas actuaciones de mejora en el consultorio local del centro cívico de Tagarabuena, con el objetivo de mejorar el estado de conservación del edificio y "modernizar" sus instalaciones, así como de "avanzar en su eficiencia energética".

Los trabajos previstos contemplan el retejo de la cubierta del consultorio, con el fin de mejorar el estado de conservación del inmueble, así como la instalación de un sistema fotovoltaico para autoconsumo con excedentes. La intervención permitirá, de este modo, actuar sobre una "parte fundamental del edificio" y, al mismo tiempo, incorporar energía renovable para mejorar su eficiencia energética y favorecer un consumo más sostenible, según han asegurado en un comunicado emitido desde el Ayuntamiento.

La actuación cuenta con una subvención de 13.170 euros que ha sido concedida por la Diputación Provincial de Zamora, mientras que el coste total de las obras asciende a 14.633,37 euros, de los que el Ayuntamiento asumirá la cantidad restante con cargo a fondos propios.

El proyecto ha sido elaborado por el arquitecto municipal, Álvaro Tapias, y se enmarca en la convocatoria del Plan Estratégico de Subvenciones de la Diputación Provincial destinado a obras de reforma de consultorios locales de los municipios de la provincia.

Desde el Ayuntamiento de Toro han destacado "la importancia de continuar mejorando las instalaciones y servicios públicos de Toro y de sus barrios y anejos, atendiendo tanto a las necesidades de conservación de los edificios como a la incorporación de soluciones que permitan avanzar hacia unas instalaciones más eficientes y sostenibles".

Con esta actuación, Toro "continúa apostando por la mejora de sus equipamientos públicos y por la modernización de sus instalaciones, contribuyendo a ofrecer espacios adecuados para la prestación de servicios a los vecinos de Tagarabuena", han concluido.