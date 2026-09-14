Un curso de estrenos

Volver al colegio significa reencontrarse con compañeros, estrenar libros, recuperar horarios… y muchas novedades en las aulas. El Colegio Amor de Dios de Toro ha comenzado un curso marcado por los estrenos. Raquel García asume por primera vez la dirección del centro, casi una veintena de alumnos se incorporan a sus aulas y los más pequeños inauguran un módulo completamente renovado. Todo ello en un año en el que el colegio mantiene estable su número total de estudiantes y registra ese incremento de matriculaciones en primero de Educación Infantil.

La directora, Raquel García, en su despacho. | P. C.

Para García, el inicio tiene además un componente personal. Afronta su primera etapa como directora "con mucha ilusión y un gran sentido de la responsabilidad", especialmente por "la historia y trayectoria que tiene el colegio en la ciudad de Toro". Pese a asumir ahora el cargo, asegura que todavía se siente "como una recién llegada al claustro porque nunca se deja de aprender". La nueva responsable del centro pone también el acento en el equipo que la acompaña: "Tengo la suerte de contar con un gran equipo humano y ello ha sido un factor relevante a la hora de aceptar el cargo", indica la profesora. Dirigirá el colegio concertado de la ciudad ubicado en el antiguo Palacio de los Marqueses de Alcañices y con docencia desde 1959, aunque la congregación Amor de Dios se fundó en 1864, precisamente en Toro, con el padre Jerónimo Mariano Usera.

La vuelta a las aulas ha transcurrido "con total normalidad", aunque para García esa aparente rutina encierra mucho más. "Cada año esa normalidad esconde muchas emociones y muchas tareas que hay que realizar", explica. Expectativas, nervios e ilusión se mezclan durante unos primeros días que también movilizan al profesorado. "Nos contagiamos de esa felicidad de nuestros alumnos, que son los que nos mueven a esforzarnos cada día en dar lo mejor de nosotros mismos", señala. Hoy, con la incorporación de los estudiantes de Secundaria, todas las aulas del centro quedarán ya ocupadas.

El colegio abarca desde Educación Infantil hasta cuarto de Educación Secundaria y comienza el nuevo curso con un número global de alumnos similar al del año anterior. La directora destaca, sin embargo, el incremento registrado entre quienes comienzan primero de Infantil. A ellos se suman casi veinte estudiantes que llegan por primera vez al Amor de Dios repartidos entre distintas edades y etapas. Para los niños de tres años, el salto puede ser más sencillo gracias a su paso previo por la Escuela Infantil de Toro. "Los pequeños están deseando venir al cole de mayores, como ellos dicen", cuenta García.

Para otros, el inicio supone su primera separación de los padres en un entorno desconocido. "Es admirable lo pronto que se adaptan gracias a unas buenas dosis de cariño y paciencia", afirma la directora. Con los alumnos que llegan por primera vez en cursos superiores, la fórmula pasa igualmente por la cercanía y por "ganar pronto su confianza", mediante el acompañamiento de los docentes y la acogida de sus nuevos compañeros.

Precisamente los alumnos más pequeños protagonizan una de las principales novedades de septiembre. El Amor de Dios estrena por completo el módulo destinado a Educación Infantil. El nuevo espacio es diáfano y está dividido mediante cristaleras móviles que permiten modificar su distribución en función de la actividad o de la metodología empleada. "La reforma no ha tenido únicamente un criterio estético, sino que su finalidad va mucho más allá y se centra en un sentido pedagógico", explica García. Para ella, ver terminada una actuación que comenzó a planificarse el curso pasado ha sido "como un sueño hecho realidad".

Las novedades no se limitan a las paredes. El centro dará continuidad a proyectos ya implantados y reforzará otros ámbitos. En Infantil continuará el Programa de Desarrollo Básico y los talleres de estimulación temprana; desde quinto de Primaria se mantendrá el proyecto bimodal, que combina la digitalización con otros métodos de aprendizaje; las Matemáticas seguirán trabajándose mediante el método Singapur y la robótica continuará presente en las aulas. También se mantendrán el bilingüismo, la intención de organizar un viaje de inmersión lingüística y el trabajo mediante Aprendizaje Basado en Proyectos.

Este curso, además, el colegio quiere poner el foco en el bienestar personal, especialmente en el plano emocional, después de la formación recibida por el claustro dentro de "Escuelas del bienestar". "Somos conscientes de la necesidad que hay de atender a esta dimensión de la persona", apunta la directora. La vertiente solidaria seguirá presente con iniciativas como la tradicional jornada de donación de sangre y otras propuestas aún por desvelar. "Será un curso cargado de novedades que iremos mostrando poco a poco", adelanta la directora.

Pero no todos los retos dependen de lo que ocurra dentro de las aulas. Preguntada por las dificultades de mantener un centro educativo en una localidad como Toro, García señala directamente dos problemas que afectan a buena parte del medio rural: la caída de la natalidad y la despoblación. "Es algo que desgraciadamente está muy extendido en la mayoría de los entornos rurales", reconoce. Además, admite que "no es algo que se pueda solucionar directamente desde la escuela".

Ante ese contexto, una de las metas de la nueva directora pasa por mantener la confianza de quienes ya forman parte del Amor de Dios y atraer nuevas familias. Quiere conservar e incluso aumentar el nivel de satisfacción de alumnos y padres, reforzar la comunicación y continuar apostando por la innovación y el servicio a la comunidad. Eso sí, sin convertir la novedad en un objetivo por sí misma. "Es mejor centrarse en aquellas iniciativas verdaderamente significativas que caer en el hacer por hacer", sostiene. Su criterio para este primer curso queda así resumido: todo lo que se incorpore al colegio deberá traducirse en "una mejora de la calidad educativa y un aprendizaje significativo y para toda la vida en el alumnado".