El Ayuntamiento de Toro, la Diputación y la Junta firman el protocolo para la construccion de la captación y la nueva potabilizadora de agua

La Junta de Castilla y León, la Diputación de Zamora y el Ayuntamiento de Toro han firmado este lunes un protocolo de colaboración para impulsar y posibilitar la ejecución, financiación, explotación y mantenimiento del proyecto destinado a la construcción y mantenimiento de una nueva captación en el Duero y una nueva potabilizadora de agua en la localidad.

De hecho, la licitación del proyecto, por una cuantía de 3,25 millones de euros, se ha publicado este mismo lunes. Así lo ha comunicado la consejera de Medio Ambiente y Energía, María González Corral, tras la firma del citado protocolo, que se ha llevado a cabo en el Consitorio toresano, y que han rubricado, además de González Corral, el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, y el alcalde de Toro, Carlos Rodríguez.

González Corral, Rodríguez y Faúndez sellan el acuerdo con un apretón de manos. / Carmen Toro

Las obras de captación, impulsión y Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Toro permitirán materializar una nueva captación de agua en el Duero, una conducción de más de 2,3 kilómetros y una nueva ETAP dimensionada para atender a 19.400 habitantes.

La consejera del área ha explicado que se tratará de una estación que va a tomar el agua con una captación en el río Duero, que va a ir acompañada de una estación de bombeo, que contará con tres bombas de 75 kilovatios cada una, y que va a llevar una conducción de más de dos kilómetros hasta esta estación de tratamiento de aguas potables; una ETAP que "va a permitir garantizar" el suministro de agua a una población de en torno a los 20.000 habitantes y que va a tener una capacidad de tratamiento de agua de en torno a los 6.000 metros cúbicos al día.

"Y que va a contar, evidentemente, con todas las fases con las que tiene que contar una estación de estos tipos, con esos procesos de coagulación, de floculación, de decantación, de filtrado y también, cómo no, apostando por las nuevas tecnologías con unos sistemas de control que permitan ver en todo momento cuál es la calidad del agua, cuál es el volumen de agua que estamos tratando, cuál es el volumen de agua que nos está entrando", ha explicado María González Corral.

Para que sea una "realidad", hay que "agradecer" que la actuación está financiada por la Junta de Castilla y León, que aportará el 40 % de la cuantía; por la Diputación provincial, que aportará otro 40 %; y el Ayuntamiento de Toro, que asumirá el 20 % restante. "Hoy, por fin, podemos aquí, entre todos, materializar" el proyecto, que ha conllevado "meses de trabajo", ha indicado la consejera.

El plazo de ejecución de las actuaciones, una vez que se inicien, lo que se espera que ocurra "a la mayor brevedad posible", está previsto en 18 meses y, una vez que concluyan las obras, permitirán "modernizar de forma integral" el sistema de abastecimiento del municipio.

Gestión por parte de SOMACyL

La obra, que será gestionada durante 25 años por la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente (SOMACyL) —que también ha estado representada en la firma del protocolo—, forma parte del programa 2024-2027 de mejora del abastecimiento impulsado por el gobierno regional y las nueve diputaciones provinciales con el objetivo de "mejorar la eficiencia, la calidad y la seguridad de las redes de abastecimiento de la comunidad" con una inversión de 90 millones, según han explicado en rueda de prensa.

En este sentido, María González Corral ha expresado que, con la firma de este protocolo, se ha dado "un paso muy importante" ya que las obras previstas nacieron con el "objetivo claro" de dotar de agua en cantidad y en calidad suficiente al municipio de Toro, "con la máxima garantía" para los ciudadanos.

"Solución definitiva"

El suministro del abastecimiento del agua potable en Toro depende actualmente de dos sondeos subterráneos que "registran averías y cuentan con una capacidad insuficiente"; especialmente, en verano y que, además, "debido también a distintos problemas, puede que no se considere incluso que tenga la calidad suficiente", ha indicado González Corral.

Por su parte, el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, ha aseverado que una localidad como Toro, "que es una localidad que está obligada a crecer, necesita un abastecimiento de agua solvente que no presente ningún tipo de escenarios de incertidumbre"; por ello, se planteó en su momento hacer una captación en el río Duero que permitiera abastecer a la propia localidad y que también permite "la posibilidad de poder abastecer en un futuro al alfoz de Toro" ya que que "prácticamente todos los ayuntamientos están presentando "problemas" de contaminación por diferentes componentes.

Un proyecto "de esta envergadura tiene una fase de estudio que, además, con mucha diligencia y con una gestión inmejorable, la ha hecho Somacyl", ha apuntado Faúndez.

El alcalde de Toro, Carlos Rodríguez, que abrió el turno de intervenciones, expresó su "satisfacción" como primer edil del municipio por la firma de este protocolo entre las tres instituciones, a las que ha agradecido "el trabajo que han realizado para que, primero, el convenio y, luego, este protocolo hayan salido adelante".

"Ha habido mucho trabajo desde la Junta de Castilla y León, desde Somacyl, la Diputación de Zamora y la anterior alcaldesa, Ángeles Medina, que fue quien firmó el convenio en sí mismo. Y esto es una muestra de que el trabajo conjunto entre instituciones puede llevarnos a multitud de logros", ha señalado el alcalde de Toro, quien también ha apuntado que este proyecto permitirá "darle una solución definitiva" al "problema" del agua potable en Toro, "acorde a la ciudad y al año en que estamos, que era ya necesaria".

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En el acto de firma del protocolo, también han estado presentes otras autoridades de la Junta de Castilla y León, de la Delegación Territorial de la Junta en Zamora, de la Diputación de Zamora y del Ayuntamiento de Toro.