Las mascotas conquistan Toro

Hace no tantos años, un perro podía pasar buena parte del día en un patio y un gato cumplir una función muy concreta: cazar ratones. Hoy la escena es otra. Las mascotas han entrado de lleno en los hogares y, con ellas, también han cambiado los cuidados, las visitas al veterinario y la disposición de las familias a asumir tratamientos que antes ni se planteaban. Las dos clínicas veterinarias de Toro coinciden en ese diagnóstico: hay más animales de compañía y, sobre todo, una nueva forma de entender su bienestar.

Miriam Feo Marbán, propietaria de una de las clínicas, conoce bien esa evolución. Empezó con sus prácticas en 2009 y en 2013, tras terminar sus estudios, se incorporó de forma profesional. «Las mascotas han ido ganando importancia», resume.

Ha sido testigo del aumento considerable del número de animales. Feo Marbán señala un fenómeno general: cada vez hay más mascotas en las casas. «Ahora mismo es raro encontrar una casa en la que no haya una mascota de compañía», asegura. Pero el cambio no es solo cuantitativo. También afecta a la relación entre propietarios y animales. «Ahora mismo, la mascota es una más de la familia», explica. En la actualidad, ante cualquier signo de que algo no va bien, muchos propietarios acuden al veterinario con una rapidez que hace años no era tan habitual.

Miriam Feo en su clínica veterinaria de Toro / Pablo Castro San José

José Luis Rodríguez, propietario de otro centro veterinario, comparte esa percepción. La empresa familiar está abierta desde 1994, aunque la clínica veterinaria comenzó a funcionar en 2017. Rodríguez se incorporó aproximadamente entre 2017 y 2018. Desde entonces, comenta, el número de mascotas atendidas ha aumentado «mucho», aunque no se atreve a fijar un porcentaje.

En su centro, perros y gatos se reparten prácticamente por igual. Rodríguez calcula que alrededor de la mitad de las consultas corresponden a cada uno. Entre los problemas que más aparecen cita las otitis, las cistitis y las gastroenteritis. También ha detectado un cambio muy marcado en la mentalidad de los propietarios. A su juicio, hoy están dispuestos a hacer por sus animales cosas que antes ni siquiera se planteaban.

Rodríguez estima que, ante determinados tratamientos o actuaciones, alrededor del 80% de los propietarios acepta hoy opciones que hace unos años solo aceptaba un 30% o un 40%. Es una valoración propia, pero refleja el cambio que observa en el negocio. «Ya no se mira tanto el precio», señala.

También han notado esa evolución en la cirugía. Miriam Feo, que cuenta con formación de posgrado en cirugía, neurocirugía y traumatología, explica que la actividad quirúrgica ha crecido. Los propietarios son «menos reacios» a asumir el coste de operaciones que antes podían descartar, por ejemplo, ante determinados problemas oncológicos. La clínica también ofrece servicios externos de traumatología y endoscopia quirúrgica, cuya demanda ha aumentado.

El trabajo ya no se concentra únicamente en una parte concreta del año. Define la actividad bastante estable. En verano, se marcha población habitual de Toro, pero llegan personas que regresan durante las vacaciones o los puentes. Durante el invierno, el volumen de trabajo se mantiene prácticamente igual.

Lo que sí cambia son las patologías. En la época estival, aparecen con más frecuencia problemas relacionados con las espigas. En invierno, hay más casos de laringotraqueítis.

Interior de la clínica veterinaria de José Luis Rodríguez en Toro / Pablo Castro San José

Las dos clínicas coinciden también en otro detalle: durante el verano llegan numerosos clientes vinculados a Toro que viven sobre todo en el País Vasco y en Madrid. «Algunas regresan todos los años y ya son clientes fijos», apunta la veterinaria. Rodríguez coincide en señalar esos dos lugares y añade que, durante el resto del año, reciben personas de Tordesillas, Medina de Rioseco, Zamora y Morales del Vino.

Y aunque perros y gatos dominan con claridad, por las consultas también pasan animales menos habituales. Miriam Feo recuerdan la visita de un lagarto exótico. En el centro de José Luis han atendido también cabras, burros, ovejas, conejos, pájaros y hurones.

«Hay que dejar que los perros sean perros»

El aumento de los cuidados también se nota fuera de las clínicas. Mónica Novoa, peluquera y adiestradora canina en Toro, empezó hace catorce años. Entonces, la peluquería tenía mucha más actividad en verano y el invierno era una época floja, «ahora la demanda se mantiene durante todo el año».

Novoa lo relaciona con una mayor concienciación. Los propietarios cuidan más la higiene, la piel y el pelo de sus perros. Y recuerda que la peluquería no es solo una cuestión estética. «Un manto sucio o con nudos puede favorecer dermatitis o parásitos». Además, durante una sesión se revisan «uñas, oídos y glándulas», y pueden aparecer «pequeños bultos, heridas o lesiones que el propietario no había detectado».

Como adiestradora, observa otro fenómeno: la humanización excesiva. Su mensaje es claro. «Hay que dejar que los perros sean perros». Considera que algunos propietarios pasan de un extremo al otro: o conceden al animal todo lo que quiere o carecen de la sensibilidad necesaria para educarlo. Para Novoa, la clave está en poner límites y dar cariño al mismo tiempo.

Su relación con los perros va mucho más allá de la peluquería. Empezó a competir muy joven de la mano de su padre, trabajó durante años como profesional, condujo perros de otras personas y representó a España en competiciones en el extranjero. En la actualidad, ejerce como jueza internaciona