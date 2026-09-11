Tagarabuena celebra este fin de semana al Santísimo Cristo de la Expiración
La celebración, una de las tradiciones religiosas más arraigadas del barrio toresano, se remonta a 1874 y reunirá a vecinos y cofrades en torno a la imagen
El barrio toresano de Tagarabuena acogerá este fin de semana la celebración del Santísimo Cristo de la Expiración. Los actos comenzarán el sábado 12 de septiembre, a las 20.00 horas, en la iglesia de San Juan Bautista, donde se encuentra la talla del Cristo. Allí tendrán lugar las vísperas y, al finalizar, dará comienzo la procesión, arropada por cofrades, vecinos del barrio y toresanos.
El domingo 13, a las 11.00 horas, se celebrará una misa, oficiada por los párrocos de la localidad. A continuación, y como novedad, tendrá lugar otra procesión con la imagen del Santísimo Cristo de la Expiración, que recorrerá algunas de las calles del barrio en un itinerario más corto que el del día anterior.
Un año más, los taburones y los hermanos de la Cofradía renovarán su devoción por esta imagen en una celebración marcada por la tradición, ya que se viene celebrando desde 1874. La Cofradía ha animado a vecinos y visitantes a participar en los actos organizados en honor a este cristo y ha recordado que quienes deseen formar parte de la hermandad pueden solicitar su incorporación durante los días de la celebración.
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