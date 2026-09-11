Las peñas podrán retirar las banderas del balcón del Ayuntamiento

Debido a las lluvias del pasado martes 8 de septiembre, coincidiendo con la festividad de la Virgen del Canto, el Ayuntamiento de Toro se vio obligado a suspender los dos últimos actos programados en el marco de las Ferias y Fiestas de San Agustín: el tradicional concierto de la Banda de Música La Lira y la retirada de las banderas de las peñas del balcón del Ayuntamiento.

Desde el Consistorio informan de que las peñas podrán recoger sus banderas desde el lunes 14 hasta el viernes 18 de septiembre, en horario de 10.00 a 14.00 horas. De este modo, podrán recuperar sus enseñas tras el aplazamiento de uno de los actos más tradicionales, que cada año pone el broche final a las fiestas de la ciudad.

Banderas de las peñas de la ciudad de Toro en el balcón de Ayuntamiento, San Agustín 2026 / Rocío Gato / LZA

El Ayuntamiento agradece la comprensión de las peñas ante este contratiempo y recuerda que aquellas que no retiren su bandera durante la próxima semana, en el horario establecido, podrán recogerla posteriormente en el baúl situado en el vestíbulo del Ayuntamiento, donde permanecerán depositadas hasta las vísperas de las próximas fiestas de 2027.

El concierto de la Banda de Música La Lira no se aplazará debido a su próxima actuación en el marco del XI Festival Internacional de Música Clásica, que tendrá lugar este sábado a las 20:00 horas en el Teatro Fundos LaTorre y las restricciones de seguridad derivadas del riesgo de incendios también impidieron la celebración de la traca final de las fiestas.