Defendiendo lo Vacío solicita acceso al expediente urbanístico completo de Villardondiego

La Asociación Defendiendo lo Vacío – Stop Biogás Alfoz de Toro ha presentado cinco escritos ante cuatro administraciones con el objetivo de esclarecer la tramitación urbanística, ambiental y en materia de aguas de la planta de biometano prevista en Villardondiego. Las solicitudes se han dirigido al Ayuntamiento de Villardondiego, la Diputación Provincial de Zamora, la Junta de Castilla y León y la Confederación Hidrográfica del Duero. En el centro de sus peticiones hay una cuestión fundamental: conocer qué documentación y qué criterios se han utilizado para determinar la compatibilidad urbanística del proyecto.

Desde la asociación aseguran llevar más de siete meses intentando acceder al expediente urbanístico completo. La primera solicitud fue presentada el 16 de enero de 2026 y, a día de hoy, continúan sin poder consultar por vía electrónica la totalidad de la documentación. Desde el Ayuntamiento se fijó una consulta presencial y, finalmente, el 30 de junio de 2026 reconoció expresamente el derecho de acceso electrónico al expediente. Sin embargo, el acceso efectivo a toda la documentación sigue sin producirse.

Se acordó así poner a disposición de Defendiendo lo Vacío «el expediente administrativo». Sin embargo, según señala la asociación, al acceder al espacio habilitado únicamente pudo consultar un documento. Desconocen, si otros documentos pudieron estar disponibles en otro momento. Precisamente por ello, solicita al Ayuntamiento que certifique qué archivos fueron incorporados al portal, durante qué periodo estuvieron accesibles y si se produjo alguna incidencia técnica.

Una de las concentración en Villardondiego, convocada por Defendiendo lo Vacío / Cedida

La asociación también reclama las actas de las sesiones plenarias celebradas desde 2023 y las resoluciones municipales dictadas desde esa fecha. Pese a tratarse de una petición concreta y temporalmente delimitada, tampoco ha obtenido acceso efectivo a ello. Defendiendo lo Vacío no solicita "información reservada ni reclama un trato de favor", pide documentación urbanística de carácter público para conocer cómo se está evaluando un proyecto que, según ellos, puede tener importantes efectos sobre el municipio y su entorno.

Defendiendo lo Vacío no da por sentado que todas las superficies del proyecto deban computarse de la misma manera. Pide algo más sencillo: que la administración identifique los criterios aplicados y explique qué incluye y qué excluye, y aclarar también la aplicación del límite de superficie, ya que la documentación conocida no les permite comprobar cómo se han aplicado los parámetros entre las distintas construcciones e instalaciones.

A su juicio, sin información completa no puede existir una participación pública real ni comprobarse si la compatibilidad urbanística ha quedado debidamente acreditada. Pretenden reconstruir el recorrido administrativo del proyecto, aclarar las dudas existentes y conseguir que cualquier decisión se adopte sobre un expediente completo, accesible y sometido a una comprobación pública efectiva.