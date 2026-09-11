El Ayuntamiento de Toro renovará el firme de varias calles
Las obras se realizarán de forma progresiva e implicarán restricciones de tráfico y estacionamiento entre el 14 y el 25 de septiembre
Entre los días 14 y 25 de septiembre, el Ayuntamiento de Toro llevará a cabo diversos trabajos de refuerzo y renovación del firme en varias calles de la ciudad. Las actuaciones se desarrollarán de forma progresiva y conllevarán restricciones y modificaciones temporales de la circulación y el estacionamiento. Por este motivo, se recomienda a conductores y vecinos prestar especial atención a la señalización provisional y seguir en todo momento las indicaciones establecidas en cada zona.
Los trabajos comenzarán el 14 de septiembre y está previsto que se prolonguen hasta el día 16 en la calle Cristo, la calle Antona García y la rotonda de la N-122 con la calle doña Elvira. De forma paralela, entre los días 15 y 17 de septiembre, se llevarán a cabo actuaciones en la N-122, con un tramo de la calle Corredera y la calle Padre José Navarro. Entre los días 16 y 22 de septiembre, los trabajos continuarán en la calle Padre José Navarro y la calle Dominicos. Y, entre el 18 y el 25 de septiembre, las actuaciones se trasladarán a la N-122, la rotonda de Capuchinos, la ronda de Capuchinos y San Antón.
Asimismo, se recomienda retirar los vehículos de las zonas afectadas antes del inicio de los trabajos, con el fin de facilitar el desarrollo de las actuaciones. Las fechas previstas podrán sufrir modificaciones en función de las condiciones meteorológicas, la evolución de los trabajos u otras circunstancias técnicas ajenas que puedan afectar.
El objetivo de estas actuaciones es mejorar el estado de las vías públicas y contribuir a unas condiciones de circulación más seguras y cómodas para conductores y ciudadanía. El Ayuntamiento de Toro agradece de antemano la colaboración de vecinos y pide disculpas por las molestias que puedan ocasionarse durante el desarrollo de estos trabajos.
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