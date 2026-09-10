La viticultura, eje conductor de un Concurso Nacional de Pintura

El Museo del Vino Pagos del Rey, situado en Morales de Toro (Zamora), vuelve apostar por el arte y convoca la II edición del Concurso Nacional de Pintura. Tras la buena acogida de la primera convocatoria celebrada el pasado año, el certamen regresa con el objetivo de seguir poniendo en valor la creación artística contemporánea con el mundo de la viticultura. La iniciativa nace del compromiso del Museo del Vino Pagos del Rey con la cultura, el arte y el territorio, y busca poner en valor el vino y su entorno como fuente de inspiración artística.

La temática central del concurso es el mundo del vino. Los participantes dispondrán de plena libertad creativa para reflejar la relación entre la expresión artística y la tradición vitivinícola. Podrán participar en el certamen, artistas mayores de edad con residencia en España. Se admitirá una única obra por autor de cualquier técnica, salvo en las modalidades gráfica y digital. La obra, que deberá presentarse sin marco, tendrá unas dimensiones mínimas de 130 × 97 cm. Se establece un único premio, dotado con 2.000 euros, que tendrá carácter único e indivisible. Asimismo, las obras seleccionadas serán incluidas en una exposición temporal que tendrá lugar en el museo durante el mes de diciembre.

Museo del Vino Pagos del Rey Morales de Toro / M. J. Cachazo / LZA

Roberto Castaño, director del Museo del Vino Pagos del Rey, explica que "el éxito de la primera edición nos animó a dar continuidad a una iniciativa que refleja muy bien la forma en la que entendemos el museo, un espacio abierto a la cultura, al territorio y a nuevas formas de interpretar el mundo del vino. El arte nos permite descubrir perspectivas diferentes sobre una tradición que forma parte de nuestra identidad y de la tierra de Toro”.

Esta iniciativa forma parte de la oferta cultural del Museo del Vino Pagos del Rey, cuya agenda anual busca acercar el mundo del vino a todos los públicos mediante catas, visitas guiadas, conciertos y exposiciones. Así, Pagos del Rey refuerza su compromiso con la cultura del vino y con la provincia de Zamora, apoyando una iniciativa que contribuyen a dinamizar la actividad cultural de una zona rural, poniendo en valor el patrimonio vitivinícola.

El plazo de participación, de carácter gratuito, finaliza el 4 de octubre de 2026. Las solicitudes se tramitarán a través de la página www.mundoarti.com o en la página oficial del Museo del Vino Pagos del Rey, www.pagosdelrey.com. En ambas plataformas, están disponibles las bases completas de la convocatoria. Para obtener más información, han facilitado el número de teléfono 980 69 67 63.