El Centro de Adultos López Cobos de Toro abre el plazo de matrícula para su próximo curso

El Centro de Adultos López Cobos de Toro ha abierto el plazo de matrícula para el próximo curso 2026/2027, ofreciendo así la posibilidad de incorporarse a los diferentes cursos, formación online y talleres formativos que se desarrollarán a lo largo del año académico. Las personas interesadas podrán formalizar su matrícula hasta el jueves, 17 de septiembre, en las instalaciones del centro. El horario de atención para realizar las inscripciones será de lunes a viernes, de 10.00 a 13.00 horas, y de lunes a jueves, de 17.00 a 19.00 horas.

En el ámbito de la enseñanza básica, el centro ofrece los talleres de Iniciación y Conocimientos Básicos I y II, dirigidos especialmente a personas extranjeras, neolectoras y aquellas de edad avanzada que desean reforzar o ampliar sus conocimientos. Estos talleres permiten adquirir y consolidar competencias fundamentales en distintas áreas, como Matemáticas, Lengua, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales e Inglés, adaptándose a las necesidades y al nivel de aprendizaje de cada alumno.

En cuanto a los talleres de carácter anual, la oferta formativa incluye propuestas como lecturas compartidas, prevención y cuidados para vivir mejor, cultura y patrimonio, mente activa, inglés, español para extranjeros, informática, carpintería, y salud, alimentación y naturaleza. Los talleres se desarrollarán dos días a la semana, con posibilidad de asistir en horario de mañana o de tarde, facilitando así la participación y la conciliación de los alumnos en función de sus necesidades y disponibilidad.

Dentro de la oferta formativa también se encuentra la preparación para pruebas libres, con formación dirigida a quienes quieran obtener el título de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE), a ciclos de Formación Profesional de Grado Medio y la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (ESO), con clases tanto en horario de mañana como de tarde-noche. El centro proporciona al alumnado el acompañamiento y la preparación necesarios para afrontar las pruebas, aunque los exámenes no se realizan en las instalaciones. Por otro lado, el CEPA López Cobos cuenta también con enseñanzas de Educación Secundaria para Personas Adultas (ESPA), correspondientes a primero y segundo de ESO, dirigidas a quienes desean continuar o completar sus estudios básicos.

Centro de Adultos López Cobos de Toro / Rocío Gato / LZA

En cuanto a la formación online, el centro ofrece acceso a Aula Mentor, un programa de formación abierta, flexible y a distancia impulsado por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, en colaboración con otras instituciones. A través de la plataforma aulamentor.es, las personas interesadas pueden elegir entre más de 160 cursos de diferentes áreas y realizar su formación de manera flexible, adaptándola a sus necesidades y disponibilidad. Una vez finalizado el curso elegido, el alumnado podrá realizar el correspondiente examen en el propio centro, acompañado y orientado por un tutor.

El Centro de Adultos López Cobos, situado en la C/ Dominicos número 2, es un Centro público de Educación de Adultos que nace en el año 1983, dependiente de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, que orienta su trabajo hacia la mejora de la formación de las personas mayores de 18 años. La dirección anima a todas aquellas personas interesadas en adquirir nuevos conocimientos o participar en actividades formativas, a aprovechar esta oportunidad e informarse sobre los cursos y talleres disponibles para el nuevo curso académico.