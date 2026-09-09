Toro revive la Coronación de la Virgen del Canto

La Casa de la Cultura de Toro inaugurará el martes 15 de septiembre, a las 13.00 horas, la exposición fotográfica "El Canto de la Fe", organizada por la Cofradía de Nuestra Señora Virgen del Canto. La muestra reúne parte del archivo y del legado fotográfico dedicado a la Virgen del Canto, conservado durante setenta y dos años por la Imprenta Siris. El concejal de Cultura ha destacado el trabajo realizado para hacer posible esta colección: «Queremos agradecer a todas las personas que han trabajado para que esto sea una realidad. Es admirable que, durante tantos años, se haya conservado este valioso legado fotográfico y que se haya trabajado en su organización para que ahora podamos compartirlo y disfrutarlo toda la ciudad».

Inmaculada Guerra, presidenta de la cofradía, detalla que "se podrán ver momentos muy especiales y únicos que se celebraron un 5 de septiembre de 1954, en el que la Virgen del Canto, patrona de Toro y su alfoz, fue coronada canónicamente. Se verán cuarenta representaciones de ese momento y fotografías publicadas en diferentes medios de comunicación. Fotos de esas coronas únicas que se hicieron con joyas donadas por toresanos, que posteriormente se fundieron”. La coordinadora de este proyecto es Pilar Samaniego, y dichas fotografías serán donadas a la cofradía para poder hacer uso de ellas.

Presentación exposición ‘El Canto de la Fe’ / Rocío Gato / LZA

María Ángeles García, secretaria de la cofradía, explica el origen del título elegido para la muestra y el significado que encierra: «Hemos querido jugar con el doble significado de la palabra canto, por un lado, hace referencia al verbo cantar y, por otro, al propio nombre de la Virgen del Canto, como comenzamos a llamarla los toresanos por estar tallada en canto rodado». García también destaca algunos de los elementos de esas coronas: «La aureola de la corona principal tiene forma de herradura y en ella aparecen los escudos de Toro y de su alfoz, aunque muchos de esos pueblos pertenecen ahora a la provincia de Valladolid, después de que Toro perdiera la capitalidad provincial. Tanto esta corona como la del niño están adornadas con piedras preciosas y cuentan con un diseño muy llamativo que sorprende a todos aquellos que las contemplan».

La Coronación de 1954 no fue solo una ceremonia religiosa, sino todo un acontecimiento para la ciudad. Las coronas fueron realizadas en Madrid, en el taller del orfebre Lucas Cuyaubé, y, coincidiendo con aquella celebración, se estrenó también el himno de la Virgen, compuesto por el toresano Modesto Romero Martínez. Toro se echó a la calle para vivir una jornada marcada por la emoción y la devoción, un recuerdo que todavía permanece en la memoria de quienes entonces eran niños. Más de setenta años después, aquellas placas y copias de taller regresan a la Casa de Cultura para acercar este episodio de la historia de la ciudad a las nuevas generaciones y permitirles conocer y reconocer aquello que sus mayores vivieron.

Pilar Samaniego, que no pudo asistir a la presentación, ha querido expresar su agradecimiento a todas las personas e instituciones que han colaborado para poder llevar a cabo este trabajo, entre ellas la Cofradía, la Imprenta Siris, el Ayuntamiento de Toro, José Navarro Talegón, la Casa de la Cultura, la Diputación de Zamora y las parroquias de Toro. Asimismo, desde la organización invitan a vecinos y visitantes a acercarse a conocerla y descubrir una parte del patrimonio fotográfico y de la historia de la Virgen del Canto. Podrá visitarse desde el 15 de septiembre y hasta el 31 de octubre, de lunes a viernes en horario de 10.00 a 13.00 horas y de 16.30 a 20.00 horas.