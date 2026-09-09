El Monasterio Sancti Spiritus el Real de Toro acoge sus II Jornadas de Historia

El próximo sábado 12 de septiembre, el Monasterio Sancti Spiritus el Real de Toro acogerá dos actos con motivo de sus II Jornadas de Historia de Toro. La iniciativa nació el año pasado y, tras la buena acogida, han decidido darle continuidad y celebrarla anualmente, siempre con un carácter solidario. En esa primera edición, la recaudación se destinó a ayudar a los afectados por los incendios de la Sierra de la Culebra. De este modo, cada año la organización busca colaborar con diferentes entidades o causas que necesiten apoyo.

Durante la mañana, a las 11.00 horas, tendrá lugar una visita guiada al monasterio, con un precio de entrada de 8 euros. La recaudación se destinará íntegramente a la Asociación Patitaz, una entidad sin ánimo de lucro de la provincia de Zamora dedicada al rescate, cuidado, acogida y adopción de animales abandonados y maltratados. La asociación no dispone de un centro propio, por lo que depende de casas de acogida temporales para poder alojar a los animales que rescata, bajo el lema «dando voz y ayuda a los que no la tienen».

Esta será la única visita guiada que se realizará durante la mañana, a diferencia de la programación habitual del monasterio, ya que tendrá una duración más extensa, de aproximadamente una hora y media. El recorrido estará guiado por el zamorano Eduardo Cabrero, licenciado en Geografía e Historia, y por Ana María de la Iglesia, guía turística del monasterio e historiadora del Arte.

Monasterio Sancti Spiritus el Real, II Jornadas de Historia de Toro / Rocío Gato / LZA

La visita se ha planteado desde una perspectiva histórica diferente, con un recorrido por el monasterio en el que se dará a conocer la relación que algunos de los personajes más destacados de la historia de Toro mantuvieron con este lugar. Entre ellos se encuentran María de Molina, Teresa Gil, los Reyes Católicos y el Conde-Duque de Olivares. A lo largo del trayecto, cada uno de estos personajes será el hilo conductor de las diferentes salas del monasterio, entre ellos el coro, el claustro, la iglesia, la sala capitular, el museo de arte sacro y el refectorio. Una oportunidad para descubrir el monasterio desde una perspectiva diferente y acercarse a algunos de los episodios y protagonistas más relevantes de la historia de Toro. Las reservas pueden realizarse a través del teléfono 722 77 63 28

Por la tarde, a las 18.00 horas, tendrá lugar un concierto solidario de música sefardí, a cargo de Nela Escribano y Michel Núñez. La entrada será libre y, para colaborar con la causa, los asistentes podrán realizar un donativo con la cantidad que cada persona considere oportuno. Todo lo recaudado se destinará a contribuir a la conservación del monasterio. Al finalizar el concierto, las hermanas ofrecerán también la posibilidad de adquirir ensaimadas elaboradas especialmente para la ocasión, además de su repostería habitual. Una propuesta que combina música, patrimonio y solidaridad y que se suma al calendario cultural de Toro con el objetivo de acercar la historia y el patrimonio de la ciudad a vecinos y visitantes, al tiempo que contribuye a su conservación y puesta en valor.