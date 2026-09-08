La Virgen del Canto llena Toro de color y tradición

Toro celebra este 8 de septiembre la festividad de la Virgen del Canto, patrona de la localidad y su alfoz. Así lo anunciaban desde primera hora las campanas de la ermita, que repicaban durante la mañana para avisar a los vecinos de que era un día especial. La jornada comenzó con las celebraciones religiosas y, a las 11.15 horas, la Plaza Mayor se llenó de vecinos ataviados con sus mejores galas. Vestidos de viuda rica, trajes de labradora, mantones de Manila, peinetas, mantillas, arrieros, trajes, corbatas, y capas llenaron de color y tradición el centro de la ciudad, llevando ramos de flores para rendir homenaje a la Virgen.

Junto a la comitiva, cofrades, autoridades y vecinos, emprendieron el camino hacia el Canto recorriendo las calles Mayor, Perezal, Judería y Magdalena. El sonido del tambor y la flauta marcaba el paso del desfile y llenaba las calles de música y tradición, mientras la Banda de Música La Lira de Toro ponía el broche final. A medida que iban llegando a la ermita, depositaban sus ramos de flores como ofrenda, muestra de devoción y cariño a la patrona. Un año más, las flores fueron quedando en el atrio, frente a la réplica de la Virgen del Canto, creando una colorida y emotiva estampa.

Fiesta Virgen del Canto 2026 / Rocío Gato / LZA

La misa dio comienzo oficiada por los párrocos de la ciudad y acompañada musicalmente por el coro toresano La Mayor. Los mayordomos de este año, Rubén Hernández Rodríguez, Francisco Ordóñez Muñoz, Sonia Gato Alonso, Encarna Pérez Feo, Lucía Martínez Hernández y Blanca Costillas Hernández, junto con otros hermanos y cargos de la cofradía, participaron activamente en la celebración, encargándose de las lecturas y las peticiones. Como cada año, tampoco faltó uno de los elementos más característicos de esta festividad: los escudos de los diferentes pueblos que conforman el alfoz de Toro, que, colgados en las paredes de la ermita, recuerdan el vínculo que une a todas estas localidades con la Virgen del Canto.

Fiesta Virgen del Canto 2026 / Rocío Gato / LZA

El párroco, Enrique Alonso, dedicó su lectura a establecer un paralelismo entre la historia de la Odisea y la vida. Tomando como referencia a Odiseo, que parte de Ítaca rumbo a la guerra de Troya y emprende después un largo viaje de regreso a su hogar, reflexionó sobre cómo afrontar las dificultades que aparecen a lo largo del camino. «¿Cómo sostenernos ante las dificultades de la vida? A Odiseo no le faltaron obstáculos, algunos provocados por él mismo y otros por quienes le acompañaban, como también nos sucede a nosotros», señaló. Un viaje, explicó, que todos emprendemos a lo largo de nuestra vida: «Salir y volver, dejar y coger, bajo la certeza de que alguien nos espera, para poder regresar».

Y añadió una reflexión sobre el significado que tiene para muchos fieles acudir a la ermita y poner ante la Virgen las preocupaciones y dificultades de la vida: «Venimos a esta ermita y le presentamos a la Virgen nuestra vida, un hijo que está mal, un amor, una situación familiar complicada… con una carta, como si fuéramos los Reyes Magos». Sin embargo, reconoció que no siempre las cosas mejoran y que, en ocasiones, las dificultades incluso se hacen más grandes: «Y perdemos la fe. Pero Dios nos acompaña en nuestro sufrimiento, dándonos alegrías en las cosas pequeñas cuando la vida parece golpearnos, nos espera siempre, porque nunca nos abandona en el camino».

Fiesta Virgen del Canto 2026 / Rocío Gato / LZA

En medio de tantas situaciones, despedidas y momentos difíciles, el párroco invitó a los presentes a quedarse con lo vivido y a afrontar el futuro con esperanza, recordando una frase atribuida a Luka Modrić tras la conquista de la Decimoquinta Copa de Europa del Real Madrid: «No llores porque terminó, sonríe porque sucedió».

Tras estas palabras, llegó el momento de las ofrendas. El alcalde de la ciudad, Carlos Rodríguez, hizo entrega del bastón de mando, uno de los párrocos fue el encargado de recogerlo y, posteriormente, acceder al camarín para colocarlo junto a la imagen, en un gesto cargado de simbolismo y tradición. Inmaculada Guerra, presidenta de la cofradía, quiso rendir un especial homenaje al párroco con motivo de su marcha de la ciudad de Toro. En un gesto de cariño y agradecimiento por el tiempo dedicado a la ciudad y a sus vecinos, le hizo entrega de una pequeña réplica de la Virgen del Canto. «Muchas gracias por tu tiempo, te hacemos entrega de esta Virgen para que te proteja y te cuide allá donde vayas», fueron las palabras con las que la presidenta quiso despedir al párroco.

Fiesta Virgen del Canto 2026 / Rocío Gato / LZA

Tras finalizar la eucaristía, los asistentes entonaron el Himno a la Virgen del Canto antes de emprender, de nuevo en desfile, el regreso hacia la Plaza Mayor. La comitiva estuvo acompañada por la Policía Local y Protección Civil, poniendo el broche a una jornada marcada por la devoción, la tradición y la participación de los vecinos, en la que el buen tiempo acompañó. Ya al caer la tarde, la Plaza Mayor vuelve a convertirse en escenario de música con el tradicional concierto de la Banda de Música La Lira de Toro. Un año más, sus notas poner el punto final a las Ferias y Fiestas de San Agustín y a la festividad de la Virgen del Canto.