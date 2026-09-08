Arrancan las obras para corregir los problemas de humedad en la travesía de Tagarabuena

La Junta de Castilla y León ejecuta las actuaciones para solventar los problemas de acumulación y filtración de agua detectados en viviendas de la zona derivados de las obras de humanización de la travesía de Tagarabuena.

Los trabajos, que incluyen la renovación de determinados tramos de acera y la aplicación de soluciones específicas para las viviendas afectadas, permitirá no solo corregir los problemas de humedad detectados en algunos inmuebles y a mejorar las condiciones de conservación y seguridad de esta vía.

La actuación contempla el desmontaje del pavimento de adoquín de hormigón y de la cama de arena existente en las zonas afectadas por humedades. La solución se adapta a la cota de cada vivienda de manera que en aquellos puntos en los que la planta baja se encuentra por debajo de la acera, se colocará un pavimento de hormigón impreso con acabado en relieve tipo adoquín y color rojo. En los casos en los que la vivienda se encuentra por encima de la cota de la acera, la solución pasa por aplicar una base de mortero de cemento semiseco antes de reponer el pavimento de adoquín.

Con el objetivo de proteger los paramentos de las fachadas, se colocará una tela asfáltica soldada a la base de hormigón de la acera y al propio paramento, evitando el contacto directo entre ambos elementos y mejorando la impermeabilización de estas zonas.

Asimismo, en aquellos tramos en los que la pendiente transversal de la acera sea reducida se instalarán canaletas longitudinales de hormigón prefabricado paralelas al bordillo, que permitirán mejorar la evacuación del agua y minimizar su circulación por las aceras. Para ello se realizarán previamente los trabajos necesarios de corte y excavación para el asiento de estos elementos.

Bolardos y una velocidad máxima de 20 km/h

La actuación se completa con diferentes medidas adoptadas en la travesía para reforzar la seguridad vial y mejorar las condiciones de circulación de peatones y vehículos. Entre ellas se encuentra la instalación de cojines berlineses, acompañados de bolardos laterales para evitar que los vehículos invadan la acera, y la reducción de la velocidad máxima a 20 kilómetros por hora en toda la travesía.

En la zona de plataforma única situada en las inmediaciones de la iglesia se ha instalado también la señalización que establece la prioridad al sentido contrario, con el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad y dar respuesta a las necesidades de resguardo peatonal en la salida de las viviendas.

Además, se han pintado las marcas viales en la zona adoquinada del entorno de la iglesia y se han subsanado diferentes desperfectos existentes en la travesía, con actuaciones de mejora en sumideros, losetas y otros elementos.