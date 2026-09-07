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El Wildlife Festival recupera su cita en Toro el 11 de septiembre

El festival, aplazado por las intensas lluvias del pasado 14 de agosto, mantiene su cartel y reunirá en la Plaza de Toros a destacados artistas de la música urbana

Wildlife Festival Toro 2025

Wildlife Festival Toro 2025 / Rocío Gato / LZA

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Rocío Gato

Toro

Tras tener que ser cancelado el pasado 14 de agosto debido a las intensas lluvias registradas durante aquella tarde, el Wildlife Festival tiene nueva fecha. La organización anunció que el evento se celebrará finalmente el próximo viernes 11 de septiembre en la Plaza de Toros de Toro, retomando así una de las citas más esperadas de la programación musical de la ciudad, en este estilo de música.

El festival mantendrá el cartel previsto inicialmente, por lo que los asistentes podrán disfrutar de los mismos artistas que estaban programados para la primera fecha. También se mantiene el precio de las entradas, que podrán adquirirse previamente a través de la página vivetoro.sacatuentrada.es/ o, el mismo día del festival, en la taquilla de la Plaza de Toros.

Wildlife Festival Toro 2025

Wildlife Festival Toro 2025 / Rocío Gato / LZA

Para aquellas personas que ya habían adquirido sus entradas para la fecha inicial pero que no puedan asistir el próximo 11 de septiembre, la organización ha habilitado un procedimiento para solicitar la devolución del importe. Los interesados deberán ponerse en contacto a través del correo electrónico devolucionwildlife@gmail.com, indicando los datos del comprador, la dirección de correo electrónico con la que se realizó la compra y un teléfono de contacto, con el objetivo de poder gestionar correctamente el reembolso.

De esta manera, el Wildlife Festival recupera su cita con el público y se prepara para volver a llenar la Plaza de Toros de Toro de música y ambiente. Se trata de un evento que se ha consolidado dentro de la programación musical de la ciudad, con una propuesta centrada en algunos de los nombres más destacados de la escena urbana actual.

Wildlife Festival Toro 2025

Wildlife Festival Toro 2025 / Rocío Gato / LZA

Desde la Concejalía de Festejos del Ayuntamiento de Toro, junto con la organización del festival, se ha trabajado durante estas semanas para hacer posible la celebración de esta nueva fecha y garantizar la continuidad de una cita que afronta así su edición de 2026. Las puertas de la Plaza de Toros se abrirán a las 19.00 horas, mientras que el festival se prolongará hasta aproximadamente las 2.45 horas.

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El cartel estará formado por Sanze, Geka, Poper, Khosan, Kristina, Dellachaouen, Glorysixvain, el dúo Xiyo y Fernández, Mommytaai, Alexandra y Nenukos, que irán subiendo al escenario en ese mismo orden a lo largo de la noche. Con la nueva fecha ya confirmada, Toro volverá a convertirse el 11 de septiembre en punto de encuentro para los seguidores de esta música, en una noche que pretende recuperar el ambiente previsto para el festival y poner el broche musical a una edición marcada inicialmente por las condiciones meteorológicas.

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