Devoción y tradición se dan cita en Toro en la víspera de la Virgen del Canto

Los actos previos a la festividad de la Virgen del Canto, patrona de Toro y su Alfoz, continúan desarrollándose durante estos días en vísperas de su celebración. Desde la cofradía se han organizado diversas actividades que han contado con una gran acogida por parte de sus hermanos, toresanos y vecinos de los pueblos del Alfoz, que han querido acompañar y participar en estas jornadas. Misas, rosarios, novenas, conciertos, teatro infantil, talleres de manualidades, una procesión infantil, así como encuentros y meriendas entre los pueblos del Alfoz, son algunos de los actos de los que ya se ha podido disfrutar en torno a la ermita que acoge a la patrona.

Vísperas Virgen del Canto, 2026 Toro y Alfoz / Rocío Gato / LZA

A las 19.30 horas, los párrocos de la ciudad oficiaron las tradicionales vísperas y la novena en honor a la Santísima Virgen del Canto. Al finalizar, tuvo lugar el baile del ramo a la Virgen, a cargo del grupo folclórico los Alfares de Pereruela. También se desarrolló en el interior de la ermita, desde la entrada principal hasta el altar mayor. Una vez frente a la imagen de la Virgen, se arrodillaron ante ella para ofrecerle un ramo, un bizcocho y varios racimos de uvas. Se trata de una tradición que el grupo los Alfares mantiene viva, ataviados con sus trajes típicos, y que desde hace tres años trasladan desde tierras de Pereruela hasta la ciudad de Toro para compartirla con vecinos y fieles.

Seguidamente, tras la bendición de las medallas, cinco nuevos cofrades se incorporaron a la Cofradía de Nuestra Señora Virgen del Canto, que cuenta ya con 430 miembros, de los cuales 350 son mujeres y 80 son hombres. Fue un momento emotivo, en el que recibieron sus respectivas medallas como símbolo de su pertenencia y compromiso con la cofradía. Desde la junta se les animó a participar activamente en los diferentes actos y celebraciones que se organizan a lo largo del año, compartiendo con el resto de cofrades estos momentos de fe, tradición y convivencia. Asimismo, les trasladaron sus mejores deseos para que la salud les acompañe y puedan seguir disfrutando y participando en estas celebraciones durante muchos años, manteniendo viva la devoción a la Virgen del Canto y acompañándola junto a sus familias y al resto de la Cofradía.

Vísperas Virgen del Canto, 2026 Toro y Alfoz / Rocío Gato / LZA

Tras este acto, varios bebés de Toro y de los pueblos del Alfoz fueron presentados ante la Virgen en su camarín, donde tuvieron la oportunidad de contemplar la imagen de cerca. Para sus familiares, fue un momento emocionante que les permitió descubrir el espacio situado tras el altar y conocer de primera mano este lugar. Una experiencia que les permitió vivir de una manera especial esta tradición, en la que a medida que iban llegando, el párroco colocaba sobre cada uno de los niños un pequeño manto, como muestra de cariño en este momento. También el grupo de folklore Tío Babú puso la nota musical a la jornada con su actuación, que tuvo lugar tras finalizar estos actos en la iglesia.

Vísperas Virgen del Canto, 2026 Toro y Alfoz / Rocío Gato / LZA

A las 23.00 horas, los Bomberos Voluntarios de Toro, invitados de este año, fueron los encargados de portar las coronas de la virgen y del niño hasta el altar. Una vez allí, fueron entregadas a la presidenta de la cofradía, Inmaculada Guerra Asensio, quien, a su vez, hizo entrega de las mismas a los mayordomos, en un acto con el que se conmemoraron los 72 años de la coronación canónica de la Virgen del Canto.

El toresano José Manuel de la Fuente fue el encargado de poner voz a este momento, acompañando con su narración: “Intercede por estos nuestros jóvenes para que no tengan que alejarse de su provincia, de sus padres, familia y amigos, que no tengan que dejar atrás la tierra que los vio nacer”. El canto de la Salve, puso el broche final a esta jornada de lunes, a las puertas de la celebración de su festividad, este martes, 8 de septiembre.