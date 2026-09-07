Adrián Cumbres cumple en Toro el sueño de representar su propia obra: "Siempre imaginé este momento"

Adrián Cumbres Alonso, de 23 años, nació en el País Vasco, pero sus raíces también están en Toro. Sus abuelos maternos, Pedro y Paquita, eran toresanos, y desde que nació pasa cada verano en la ciudad. «Por eso, aunque no haya nacido aquí, también me siento toresano y me encanta volver año tras año». Comenta. Y aunque sus abuelos ya no viven, Adrián continúa regresando. “Aquí tengo familia y, sobre todo, muchos amigos que he ido haciendo a lo largo de todos estos años”, cuenta. También solía pasar las Navidades en Toro, pero reconoce que todavía tiene algo pendiente: vivir la fiesta de la vendimia. “Nunca he venido en esas fechas, todo hay que decirlo, espero poder hacerlo este año”.

Estudió el doble grado en Artes Escénicas y Comunicación Audiovisual en la Universidad Nebrija, en Madrid. Este curso continuará ampliando su formación con un máster en Dirección de Fotografía e Iluminación. La tarde del domingo 6 de septiembre cumplió uno de sus sueños: llevar su propia obra de teatro al escenario del Fundos Latorre bajo el título Somos Polvo de Estrellas.

“Cada Fiesta de San Agustín venía a ver la obra de teatro que se programaba, porque sabía que por esas fechas siempre traían a Toro propuestas de mucha calidad, con grandes actores. Cada vez que me sentaba entre el público miraba el escenario y pensaba que algún día me gustaría estar ahí, representando mi propia obra. Siempre lo había imaginado, pero nunca pensé que ese momento llegaría tan pronto. Hoy, por fin, he podido hacer realidad ese sueño”, cuenta.

Adrián Cumbres Alonso, en el Teatro Fundos Latorre Toro / Rocío Gato / LZA

Vinculado al teatro desde muy pequeño, esta afición, convertida con los años en una verdadera pasión, le ha llevado a subirse a escenarios de distintos puntos de España y a colaborar con diferentes compañías. Sin embargo, Somos Polvo de Estrellas supone un paso más en su trayectoria ya que es su primer proyecto personal y profesional, que redacta, dirige e interpreta, además de implicarse en aspectos como la iluminación y el vestuario.

“Esta es mi primera obra y, también, lo más profesional que he hecho hasta ahora. La estrené en Urnieta, donde vivo, después la llevé a Madrid, donde hice tres funciones, y hoy he tenido la oportunidad de representarla en Toro, en un lugar tan especial para mí. Esta ha sido la quinta vez que la pongo en escena y, sin duda, una tarde muy especial, que nunca olvidaré. Espero pisar muchas veces ese escenario, que esta sea solo la primera parada de muchas”, explica.

Adrián Cumbres Alonso, en el Teatro Fundos Latorre Toro / Rocío Gato / LZA

La obra nació como un proyecto de investigación para su Trabajo de Fin de Grado (TFG) en Artes Escénicas, un trabajo que le valió, además, la matrícula de honor de su promoción. Lo que comenzó como una investigación académica fue tomando forma hasta convertirse en un proyecto teatral propio, al que ha dedicado dos años. “Después de mucha investigación y de darle muchas vueltas, fui desarrollando poco a poco este trabajo. Desde el principio tenía claro que quería implicarme en todo el proceso. Hay muchas horas de trabajo y dedicación detrás”.

La obra estuvo protagonizada por siete personajes, todos ellos interpretados por Adrián, que se enfrentaron a una misma revelación: sus vidas ya estaban escritas. Cada personaje abordó distintas cuestiones de la realidad social actual, como la prostitución, el alzhéimer, el intrusismo laboral en el mundo del arte, la guerra, el abuso infantil o el ego. Un juego entre realidad y ficción que permitió al espectador acercarse a diferentes conflictos desde perspectivas muy distintas.

Una denuncia social, pero también una reflexión filosófica y entretenimiento. “Quería que el espectador pudiera reír, emocionarse y, al mismo tiempo, salir de la obra y pensar”, explica Adrián. De esta diversidad de personajes y de las historias que protagonicé nace precisamente el título de la obra: “Al final, todos somos diferentes, tenemos nuestras propias historias y nuestras propias circunstancias, pero también tenemos mucho en común. Somos distintos y, a la vez, iguales”.

Adrián Cumbres Alonso, en el Teatro Fundos Latorre Toro / Rocío Gato / LZA

Con una puesta en escena, que dedicó a sus abuelos toresanos, basada principalmente en su interpretación, su voz y una cuidada propuesta de iluminación y vestuario, demuestra que no siempre es necesaria una gran inversión para construir un espectáculo con fuerza. El montaje pone de manifiesto su capacidad vocal, su versatilidad sobre el escenario y su talento, aunque reconoce: “mi idea es seguir haciendo proyectos, pero dedicarme solo a ser actor es muy complicado, con lo cual quería formarme para ser docente, que me permita estabilidad para poder seguir trabajando en obras de teatro como esta, y las que están por venir”. Expresa su agradecimiento al Ayuntamiento de Toro y, especialmente, a Javier López, Concejal de Cultura, por haberle brindado esta oportunidad.