Santiago Castro, director técnico de la DO Toro: "Los primeros mostos tienen calidad y una acidez un poco más baja"

Santiago Castro González, ingeniero superior agrónomo y máster en Enología y Viticultura, ocupa desde 2005 el cargo de director técnico del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Toro. Aquí, desarrolla una doble función: el control de los viñedos y las bodegas y la dirección del área de certificación ante Entidad Nacional de Acreditación (ENAC). En la actualidad, Toro cuenta con 54 bodegas, de las cuales 30 ya han iniciado los trabajos de vendimia y 24 están a la espera de comenzar. Esta campaña quedará marcada en los registros por su precocidad: la recogida arrancó el pasado 14 de agosto, convirtiéndose en la fecha de inicio de vendimia más temprana jamás registrada en la zona.

¿Cuándo solía comenzar la vendimia en esta zona?

Durante todos los años que llevo trabajando en la DO. Toro, lo habitual era que la vendimia comenzara a mediados de septiembre o incluso más adelante. Sin embargo, este año estamos hablando de un adelanto de prácticamente un mes. El año pasado también tuvimos un inicio temprano, en torno al 24 de agosto, aunque esta campaña se ha adelantado todavía más. Es importante señalar que las primeras uvas recogidas este año han sido de la variedad albillo real, que hasta hace unos años no estaban presentes en la DO También se comenzó con la tinta de Toro destinada a la elaboración de rosados y, dos o tres días después, otras bodegas empezaron a recoger uva tinta procedente de distintos pagos. En la DO Toro tenemos, además, una particularidad que influye en los tiempos de maduración. Contamos con viñedos muy antiguos, algunos de ellos situados sobre terrenos de cantos rodados, favoreciendo una maduración más temprana de la uva. Por eso, aunque hablamos de una vendimia adelantada en términos generales, también existen diferencias importantes entre parcelas y pagos, en función de la variedad, la ubicación y las características del terreno.

Campaña vendimia 2026 Toro / Rocío Gato / LZA

¿Qué factores han provocado este adelanto tan significativo de la vendimia esta campaña?

En primavera tuvimos muchas lluvias, esto hizo que el viñedo acumulase importantes reservas de agua. Posteriormente, el verano ha sido muy caluroso, con la combinación de ambos factores se acelera todo , con un crecimiento muy rápido de la vegetación, adelantando también la floración. A principios de agosto se apreciaba claramente que la campaña iba muy adelantada respecto a otros años. Por eso, nos encontramos con una uva que había alcanzado antes los niveles de madurez necesarios. La climatología ha hecho que este año el ciclo de la vid haya ido especialmente rápido, aunque también cada parcela y cada variedad tienen su propio ritmo.

¿Cómo influyeron las fuertes lluvias registradas la tarde del 14 de agosto, precisamente cuando acababa de comenzar la vendimia y tras un verano prácticamente sin precipitaciones?

Hay que tener en cuenta que, una vez que la uva comienza el envero y cambia de color, la vid se comporta prácticamente como una esponja, el agua va directamente al racimo. En ese momento, el crecimiento vegetativo ya es muy reducido. En función de la zona y del estado de los viñedos, han venido bien, porque hacía falta agua. También puede traducirse en un incremento del peso de la uva y, por tanto, en una mayor cantidad de kilos. Además, estas precipitaciones contribuyeron a ralentizar ligeramente el proceso de maduración. Y, en este sentido, para nosotros no es necesariamente negativo que la maduración se prolongue. Al contrario, cuanto más lentamente madure la uva, mejor. Las temperaturas excesivamente elevadas pueden dificultar una maduración equilibrada, por lo que disponer de algo más de tiempo permite que la uva evolucione de una manera más adecuada y se alcance un mejor equilibrio.

Campaña vendimia 2026 Toro / Rocío Gato / LZA

¿Qué previsiones manejan respecto a la cantidad y la calidad de la uva de esta campaña?

En principio, estimamos que la producción será algo inferior a la del año pasado, aunque todavía es pronto para hacer una valoración definitiva. En cualquier caso, para nosotros es más importante la calidad que la cantidad y, en este sentido, las primeras impresiones son buenas. No hemos tenido problemas importantes de hongos ni de enfermedades graves. Lo que ha podido aparecer en algunos viñedos se ha tratado a tiempo y, hasta el momento, no ha tenido una afección significativa sobre los racimos. Por las conversaciones que estamos manteniendo con las bodegas, sí estamos observando que están entrando entre un 10% y un 15% menos de kilos, aunque todavía son cifras provisionales y es difícil establecer un dato exacto. Nos queda mucha vendimia por delante y la situación puede variar bastante a medida que avance la campaña.

¿Qué volumen de producción esperan alcanzar esta campaña y en qué punto se encuentra actualmente la vendimia en la D.O. Toro?

Habitualmente, la DO Toro se mueve en torno a los 21 millones de kilos de uva. Este año, a día de hoy, nuestras previsiones apuntan a una producción aproximada de 19 millones de kilos, aunque habrá que esperar para confirmar esa cifra. Por ahora, las bodegas han recibido alrededor de un millón y medio de kilos, lo que significa que apenas hemos completado en torno al 10% de la vendimia. Estamos todavía en una fase muy inicial. De hecho, algunas de las bodegas de mayor tamaño todavía no han comenzado a vendimiar y tienen previsto hacerlo la próxima semana. Será entonces cuando podamos empezar a tener una visión mucho más precisa.

¿A qué precio se está pagando actualmente la uva?

El precio de la uva se establece en un mercado libre y, desde el Consejo Regulador, no intervenimos. Son las bodegas las que establecen el precio en función de sus necesidades y condiciones de compra, y los viticultores quienes finalmente aceptan esos precios en los contratos. En principio, no estamos observando grandes diferencias respecto a campañas anteriores. No toda la uva tiene el mismo precio, depende de distintos factores, entre ellos la variedad, la calidad, el estado y, especialmente, no es lo mismo una uva procedente de una plantación joven que la de un viñedo viejo. Actualmente, podemos encontrar precios que oscilan aproximadamente entre los 0,50 y los 0,85 euros por kilo, aunque existen partidas que pueden superar esas cantidades en función de lo que hemos comentado.

¿Cómo prevé que será esta campaña y hacia dónde cree que evolucionará el perfil de los vinos de Toro?

Aunque todavía es muy pronto para sacar conclusiones, los primeros mostos que estamos viendo presentan buenas características. Tienen calidad y, desde el punto de vista aromático, están muy bien. No son excesivamente tánicos, aunque sí estamos apreciando una acidez algo más baja, como consecuencia de las altas temperaturas. Creo que vamos a tener una buena cosecha y, además, bastante alineada con la demanda actual de los vinos de Toro. Cada vez existe una mayor tendencia hacia vinos más fáciles de beber, más afrutados y menos concentrados. Las bodegas tienen que adaptarse a lo que demanda el consumidor y, en ese sentido, estamos viendo una evolución hacia vinos con menor concentración. El adelanto de la vendimia también está relacionado, en parte, con esta tendencia. Al recoger la uva antes, se intenta controlar la acumulación de azúcares y, por tanto, evitar graduaciones alcohólicas excesivamente elevadas, buscando vinos más equilibrados y acordes con los gustos actuales. Tenemos que mirar al mercado y escuchar lo que pide el consumidor, pero eso no significa que debamos renunciar a nuestra identidad. En Toro seguiremos teniendo vinos con estructura, potencia y personalidad, porque son características que forman parte de la identidad de esta zona y de nuestra variedad principal, la Tinta de Toro. La evolución está en encontrar un equilibrio entre mantener ese carácter propio y conseguir vinos que respondan a las nuevas preferencias del consumidor. Ese es, en mi opinión, uno de los principales retos que tenemos por delante.