Arden cerca de 4.000 pacas de paja en una explotación ganadera de Villardondiego

Una densa columna de humo desató la alarma durante la tarde del pasado sábado 5 de septiembre entre los vecinos de Villardondiego, en Zamora, ubicado a unos 10 kilómetros de Toro. A las 18.10 horas, los Bomberos Voluntarios de Toro recibieron el aviso de varios vecinos alertando sobre un incendio originado en una explotación ganadera de ovino. Por causas que aún se desconocen, alrededor de 4.000 pacas de paja comenzaron a arder de forma repentina.

La rápida intervención de la los bomberos permitió contener y controlar las llamas, evitando que el fuego se propagara hacia las naves de trabajo contiguas y las viviendas cercanas. Gracias a este despliegue, los propietarios de la instalación pudieron continuar con sus labores habituales sin lamentar daños personales. Hasta la zona también se desplazaron efectivos de la Guardia Civil y la Agrupación de Protección Civil de Toro.

Bomberos de Toro en Villardondiego, intervención en ganadería ovina / Rocío Gato / LZA

El jefe del parque de bomberos de Toro, Agustín Arias, ha valorado la magnitud de la intervención en el lugar de los hechos: "Ha sido una actuación intensa desde el primer minuto para garantizar que las naves colindantes quedaran totalmente fuera de peligro. La carga de combustible es muy elevada, por lo que esto tardará días en apagarse completamente, pero el perímetro está estabilizado. Mantendremos guardia y relevos de personal de forma continua hasta que esté controlado”.

En estos momentos, las labores de refresco y vigilancia continúan activas por parte de este equipo, para evitar cualquier posible reavivamiento de las llamas. No obstante, se prevé que la situación quede totalmente estabilizada a lo largo de la jornada, lo que permitirá dar por concluidos las labores de extinción.

De manera simultánea y debido a las fuertes rachas de viento registradas también durante la tarde de ayer, los bomberos tuvieron que intervenir en Toro para retirar un árbol caído en el camino del cementerio y asegurar la cubierta del tejado de una vivienda afectada por el temporal.