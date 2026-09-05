“Suspiros en Movimiento” cumple su compromiso solidario con Cruz Roja Toro

El pasado 27 de junio, la Plaza de Toros de Toro acogió el evento “Suspiros en Movimiento”, organizado por la Escuela de Danza toresana de Sandra Iglesias. La gala, de carácter solidario, propuso destinar su recaudación a beneficio de Cruz Roja Toro, para la adquisición de material destinado a un nuevo proyecto de la entidad. Un compromiso que se hizo realidad durante la mañana del pasado viernes 4 de agosto, la directora de la escuela hizo entrega en la sede de Cruz Roja Toro de dos sillas de ruedas, un andador, dos bastones y un par de muletas.

Sandra Iglesias, quiso agradecer especialmente la implicación de alumnos y familias, así como el apoyo recibido para sacar adelante la iniciativa. “Quiero agradecer de corazón a todos los alumnos y a sus familias su implicación y esfuerzo, porque sin ellos este festival no habría sido posible. También quiero destacar la colaboración del Ayuntamiento de Toro, de las numerosas empresas privadas que nos apoyaron y, por supuesto, de todo el público que asistió a la gala. Gracias a todos ellos hemos podido convertir el festival en una iniciativa solidaria y adquirir un material que estará a disposición de las personas que lo necesiten en Toro y en toda la comarca”.

Material para Cruz Roja, de la escuela de Danza de Sandra Iglesias, Toro 2026 / Rocío Gato / LZA

Desde Cruz Roja Toro también han querido agradecer a la Escuela de Danza Toresana que haya contado con la entidad para desarrollar esta iniciativa solidaria. María Ángeles Arangüena Santa María, voluntaria y vicepresidenta de la Asamblea Comarcal de Cruz Roja, destacó la importancia de este tipo de colaboraciones. “Estamos muy agradecidos por haber contado con Cruz Roja para esta iniciativa. Este tipo de acciones nos permiten reforzar una labor que es prioritaria para nuestra entidad y, sobre todo, poner recursos a disposición de las personas que los necesitan. Este material va a ayudar a muchas personas de Toro y de la comarca, por lo que agradecemos enormemente el compromiso y la solidaridad demostrados por la escuela, sus alumnos, las familias y todas las personas que hicieron posible la gala”.

La gala, presentada por Josué Bermejo, contó con la participación de 65 alumnos, que ofrecieron al público un total de doce actuaciones. Sobre el escenario, los jóvenes bailarines pudieron mostrar el trabajo realizado durante el último curso, así como su evolución y aprendizaje a lo largo del año. Con esta entrega, “Suspiros en Movimiento” culmina su compromiso solidario y convierte el esfuerzo y el talento de los alumnos sobre el escenario en una ayuda concreta para las personas que puedan necesitar estos recursos.