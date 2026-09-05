Una exposición de fotografías antiguas, principal novedad de la fiesta de la Virgen del Canto en Toro

Toro se prepara para celebrar el 8 de septiembre una de las fiestas más entrañables del año, en la que volverá a rendir honores a su patrona, la Virgen del Canto. La cofradía ha cerrado ya el amplio programa de actividades para una celebración en la que, un año más, intentará implicar activamente a los 17 pueblos del alfoz, de los que la Virgen del Canto también es patrona.

La principal novedad del programa, tal y como explicó la presidenta de la cofradía, Inmaculada Guerra, es una exposición de fotografías antiguas de la Coronación Canónica de la Virgen del Canto, propiedad de la familia Siris, que se inaugurará el 15 de septiembre en la Casa de Cultura.

Como novedad este año, también se han colgado dos reposteros en el Arco del Reloj que, desde el día del inicio de la novena el pasado 31 de agosto, recuerdan a los toresanos su cita con la devoción a su patrona. Además, como destacó Guerra, este año la cofradía ha decidido poner en valor el valioso y rico ajuar de la Virgen del Canto y, para conseguir este objetivo, la venerada imagen ya luce el denominado “manto de los escudos”.

La imagen luce ya el "manto de los escudos" de su rico ajuar. / Cedida

Al margen de las distintas novedades programadas, la cofradía tratará un año más de implicar a los más pequeños en la fiesta. Así, los niños tendrán la oportunidad este sábado de acercarse a la Virgen del Canto con una obra de teatro infantil que, a partir de las 11.30 horas en la ermita, recreará la historia de la patrona. El espectáculo teatral dará paso a un taller de manualidades y a una visita al camarín de la Virgen del Canto. Además, a partir de las 13.00 horas, los niños podrán participar en una procesión infantil por las inmediaciones de la ermita. Ya por la tarde, a las 20.00 horas, se celebrará el encuentro con los pueblos del Alfoz, en el que los participantes compartirán una eucaristía y serán convidados a pastas con limonada.

Los actos organizados en honor de la patrona proseguirán el domingo 6 de septiembre, a las 21.00 horas, con el concierto que en la ermita ofrecerán Adrián y Eva, actuación patrocinada por la Diputación de Zamora.

Vísperas

Ya el lunes, 7 de septiembre se celebrarán las tradicionales vísperas a partir de las 19.30 horas con la novena y el rezo del rosario, que darán paso al Baile del Ramo a la Virgen del Canto, la imposición de las medallas a los nuevos hermanos y la presentación de los niños ante la venerada imagen.

En el preludio de la fiesta, a las 21.30 horas, los toresanos podrán disfrutar de las actuaciones de los grupos de folclore “Los Alfares de Pereruela” y “Tío Babú”, que darán paso, a las 23.00 horas, a la renovación de los votos de la Coronación a cargo de los mayordomos y mayordomas y a la entonación de la Salve en honor de la Virgen del Canto.

Ya el martes 8 de septiembre, festividad de la Virgen del canto, a las 11.15 horas partirá la comitiva desde la Plaza Mayor hasta la ermita y, tras la ofrenda floral, se oficiará la misa mayor en la ermita. Una vez concluida la eucaristía, la comitiva emprenderá el camino de regreso en un vistoso pasacalles en el que las mujeres lucirán trajes tradicionales como el de viuda rica y labradora, así como mantones de Manila, mientras que los hombres portarán trajes y capa castellana.

Por último, Guerra anunció que en 2029 la Virgen del Canto volverá a “salir a la calle” en procesión, al cumplirse el 75 aniversario de su Coronación Canónica.