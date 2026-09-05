Desalojadas cuatro viviendas de la calle Candeleros de Toro por el riesgo de colapso del edificio

El Ayuntamiento de Toro ha ordenado el desalojo de cuatro viviendas de un edificio y de dos locales en la calle Candeleros, ante el riesgo de colapso por los daños provocados en la medianera por el "abandono" de un solar contiguo.

Ante una situación de “emergencia”, el equipo de Gobierno ha tenido que actuar con diligencia y ya ha realojado a los habitantes de dos viviendas afectadas, mientras que otra estaba desocupada temporalmente y los vecinos de la cuarta serán reubicados con familiares.

La concejala de Obras y Urbanismo, Ruth Martín, explicó que el problema, enquistado desde hace años, “es entre vecinos”, a los que claramente ha trasladado que, si desde el principio, hubieran acudido a la vía judicial, se habría resuelto con mayor celeridad, evitando así los daños en la pared medianera y en el conjunto del inmueble, en el que se han detectado importantes grietas.

Los daños han sido examinados por el arquitecto municipal, sobre los que emitió un informe técnico, en base al cual el Ayuntamiento ha decretado el “desalojo urgente” del inmueble de cuatro viviendas y de dos locales, que en la actualidad carecen de actividad.

En el citado solar, como recordó Martín, estaba previsto edificar, proyecto que finalmente no se ejecutó y la propiedad tan solo procedió al derribo, ya que entonces no eran obligatorias algunas prescripciones que ahora sí exige el Ayuntamiento, tales como la impermeabilización de las medianeras colindantes, la extracción de agua acumulada en el terreno o la urbanización de la zona perimetral.

Requerimientos

No obstante, el dueño tampoco atendió otros requerimientos relacionados con la limpieza o el desbroce de la parcela, así como una orden de ejecución y, en el interior del solar, acumuló material del derribo o gran cantidad de tierra. Asimismo, tampoco llevó a cabo el desbroce o la limpieza de la parcela, factores que, en principio, han influido en el progresivo deterioro de la medianera con el inmueble colindante que, ahora, ha tenido que ser desalojado por el riesgo de derrumbe.

Ante esta situación, el Ayuntamiento, además de ordenar la inmediata evacuación, también ha exigido a los vecinos que el edificio sea apuntalado y que los gastos se imputen al “responsable”, en alusión a la propiedad del solar contiguo. Del mismo modo, será necesario estudiar si es preciso adecuar un nuevo muro ya que, el afectado, presenta un importante deterioro.

Por otra parte, la concejala de Obras y Urbanismo dejó claro que el Ayuntamiento ha tenido que intervenir ahora de urgencia para garantizar la seguridad de los vecinos desalojados, que también ha tenido que reubicar en viviendas provisionales o con familiares, gastos que también “repercutirá” en el propietario del solar.

No obstante, también solicitará en los próximos días a la Junta que asuma sus competencias en el ámbito de asuntos sociales por si fuera necesario prolongar la ayuda que precisan los afectados, colaboración que también reclamará a la Diputación.

Reiteró Martín que el Ayuntamiento sí ha actuado para intentar que el dueño del solar actuara y mantuviera los terrenos en condiciones óptimas, a pesar de tratarse de un “problema entre vecinos”. Además, matizó que, aunque el Ayuntamiento puede actuar de forma subsidiaria, no considera "justo" que se tengan que utilizar recursos públicos de “todos los ciudadanos” cuando se trata de un "problema" que afecta a particulares y que se podría haber resuelto hace años.

Por último, remarcó que, ahora, será la autoridad judicial la que dirima la responsabilidad en los daños provocados en un edificio de la calle Candeleros que, por el riesgo de colapso, ha tenido que ser evacuado para garantizar la seguridad de sus vecinos.