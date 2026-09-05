La cofradía de Virgen del Canto se acerca a los más pequeños

Con motivo de la próxima festividad de la Virgen del Canto, patrona de Toro y su alfoz, la ermita acoge durante los días previos diferentes actividades organizadas por la junta de la cofradía. Una programación pensada para mantener viva la tradición y acercar la figura de la patrona a vecinos y visitantes, especialmente a las nuevas generaciones. La mañana de este sábado, 5 de septiembre, estuvo dedicada a los más pequeños, a las 11.30 horas dio comienzo una representación teatral infantil sobre la historia de la Virgen del Canto, una iniciativa que busca que los niños conozcan, de una manera amena y entretenida, la tradición vinculada a la patrona de Toro.

Procesión infantil Virgen del Canto 2026 / Rocío Gato / LZA

La obra ha sido escrita por María Ángeles García, secretaria de la cofradía, y fue representada mediante marionetas por Inmaculada Guerra Asensio, presidenta de la cofradía. Se trata de una actividad que comenzó hace tres años y que, debido a la buena acogida, la organización ha decidido mantener dentro del programa previo a la festividad. “Hemos querido darle continuidad porque creemos que es una manera muy bonita y cercana de que los más pequeños conozcan desde edades tempranas la historia de la virgen y todo lo que representa para Toro y su comarca”, explicó Guerra Asensio.

Las marionetas hablaron «Entre la leyenda y la historia», sobre una talla gótica del siglo XIII, de autor desconocido, esculpida en piedra arenisca y posteriormente policromada. La imagen representa a la Virgen, que sostiene sobre sus rodillas a su Hijo. Según cuenta la leyenda, el hallazgo de esta imagen tuvo lugar de manera casual, cuando un labrador se encontraba trabajando sus tierras y su arado chocó con algo oculto entre las piedras. Intrigado por el descubrimiento, comenzó a excavar el terreno y, para su sorpresa, encontró enterrada la talla de la Virgen.

Procesión infantil Virgen del Canto 2026 / Rocío Gato / LZA

Después, los niños tuvieron la oportunidad de acceder al camarín y contemplar de cerca a la Virgen. Para muchos, fue un momento muy emocionante, no solo por la posibilidad de acercarse a la imagen, sino también por descubrir el espacio que se encuentra tras el altar y conocer de primera mano cómo se llega hasta él. Además, pudieron apreciar con detalle su manto, que este año tiene un significado especial. «Después de cuarenta años, la Virgen vuelve a llevar el manto de los escudos. Es un manto que representa la importancia que tuvo Toro en otro tiempo», explica la presidenta.

A las puertas de la ermita, los más pequeños también pudieron disfrutar, como en anteriores ediciones, de un taller de manualidades. Este año, la actividad les invitó a crear una flor en la que escribieron su nombre. Una propuesta que, además, contó con unos ayudantes muy especiales: varios residentes de la Residencia Virgen del Canto se acercaron para compartir el momento con los niños y echarles una mano en la elaboración de sus flores, creando así un bonito encuentro entre generaciones.

Procesión infantil Virgen del Canto 2026 / Rocío Gato / LZA

A las 13.00 horas daba comienzo uno de los momentos más especiales de la jornada, la procesión infantil. Los niños acompañaron una pequeña réplica de la Virgen del Canto, colocada sobre unas andas de madera, que ellos mismos se encargaron de portar. Antes de iniciar el recorrido, uno a uno fueron depositando las flores que habían elaborado en el taller, sobre las andas, llenándolas de color. Después llegó la parte más esperada, decidir quienes serian los primeros en cargar, entre risas y alguna que otra «discusión», todos querían tener el honor de estrenar el recorrido.

El sonido del tambor marcó el inicio de la procesión, que recorrió los alrededores de la ermita. A lo largo del trayecto, los pequeños fueron turnándose para que todos pudieran llevar sobre sus hombros la imagen de la Virgen. El recorrido tuvo además una parada especial en la Residencia Virgen del Canto, hasta donde se desplazaron para que los residentes pudieran verlos desde sus ventanas. Después, regresaron a la ermita, donde pusieron el broche final a este emotivo momento entre los aplausos de sus familiares y amigos.

Procesión infantil Virgen del Canto 2026 / Rocío Gato / LZA

Con iniciativas como esta, la cofradía pretende que la festividad de la Virgen del Canto no se limite únicamente a los actos religiosos, sino que se convierta también en un punto de encuentro para las familias y en una oportunidad para transmitir a las nuevas generaciones una parte de la historia y la identidad de Toro.

A las 20.00 horas tuvo lugar el tradicional encuentro entre los pueblos del alfoz, una cita que nació con el propósito de acercar la festividad a aquellos vecinos que, debido a la celebración de sus propias fiestas durante estos días, no pueden desplazarse hasta Toro el 8 de septiembre. Se celebró una eucaristía y continuó, al finalizar, con una merienda compartida en la que no faltaron las tradicionales pastas acompañadas de limonada. Un encuentro sencillo y cercano que permitió a vecinos de distintos pueblos reunirse, compartir conversación, manteniendo así viva una tradición que año tras año continúa reuniendo a la comarca en torno a la Virgen del Canto.